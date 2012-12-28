Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Один БПЛА уничтожен ночью над Липецкой областью
Происшествия
Мэрия выделила 10 миллионов рублей на возмещение ущерба липчанам от атак БПЛА
Происшествия
16-летний подросток без прав насмерть сбил 68-летнего пенсионера и скрылся: возбуждено уголовное дело
Происшествия
Россельхознадзор начал проверку несанкционированной торговли молоком в Липецкой области
Общество
Девятилетнего мальчика по пути в школу укусила собака: её хозяин выплатит 20 000 рублей
Происшествия
Сегодня в Липецке: сколько стоят сборы ребёнка в школу, горожане хотят 4-дневную рабочую неделю
Общество
В Липецкой области — последний прохладный день
Погода в Липецке
На 11-ти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
42-летний мужчина разбил кирпичом автомобиль сына соседа
Происшествия
«Вам букет»: после звонка из службы доставки цветов женщина лишилась полумиллиона рублей
Происшествия
Читать все
Евгения Фрай: «Считаю, что это был классный депутатский созыв. Спасибо всем!»
Общество
Финансирование туризма в Липецке снизили в четыре раза
Общество
Чтобы остановить пьяного водителя без прав, полицейским пришлось стрелять
Происшествия
Мужчину оштрафовали за поклёп: он обвинял дочь в незаконной продаже дома и причастности к теракту в «Крокусе»
Происшествия
Упавшее в Сселках дерево объезжают по обочине
Происшествия
Липецкая вечЁрка: деньги пострадавшим от атак БПЛА, пинок от мэра и граффити в устье реки Липовки
Общество
На 11-ти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области — последний прохладный день
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: выставка Церетели, а вы давно получали материальную помощь от работодателя?
Общество
В Ссёлках дерево упало на дорогу и оборвало провода
Происшествия
Читать все
Общество
35
52 минуты назад
1

Сегодня в Липецке: выставка Церетели, а вы давно получали материальную помощь от работодателя?

Всё самое главное про наступившую среду.

Прохладный день

В Липецке днём всего 17-19 градусов, облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Правда, синоптики обещают, что с завтрашнего дня начнётся потепление.

DSC0578312.jpg

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Ворошилова, 7;
- пр-т. Ильича, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;
- ул. Кузнечная, 4а, 6, 8, 10, 10а, 12;
- ул. Малые Ключи, 1, 2, 3;
- ул. М.Горького, 26;
- ул. Скороходова, 1а, 2;
- ул. Советская, 1, 4;
- ул. Толстого, 1, 2, 7, 9, 23а, 28, 46, 46а;
- ул. Фрунзе, 2;
- пл. Театральная, 2, 3;
- пр-т. Победы, 47, 47а, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 59б, 61, 61б, 63а, 65а, 69а вл. 1, 69а, 69а корп. 3, 67а стр. 1.

egjpqlvdnhdsw4d2g5m0dsmcwmsflnwb.jpg

Отключение света

С 09:00 до 17:00 обесточат:

- ул. Боевой проезд, 1;
- ул. Ботаническая, 4, 19, 25, 26, 29, 34;
- ул. Каменный Лог, 38, 53;
- ул. Московская, 6.

wd354aodm74ijpghbeq9qsoj79gx4l9r.JPG

Пробки

Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.


Выставка Церетели

В областном выставочном зале (ул. Ленина, 9) в 16:00 состоится торжественное открытие выставки «Зураб Церетели. Жизнь в искусстве» (0+).

Церетали (2).jpg

Здесь и вверху фото предоставлено Липецким областным краеведческим музеем 

Работы мастера выставлялись в нашем городе и раньше, но эта экспозиция – первая после смерти Церетели 22 апреля 2025 года. Липчане увидят 70 произведений, созданных в период с 2004 по 2018 годы: живописные полотна, графика в авторской технике шелкографии, скульптурные композиции и бронзовые рельефы. Будут представлены известные серии «Я садовником родился», «В мастерской», «В Переделкино», «Листы из альбома». Скульптурное творчество знаменитого художника представлено серией работ «Горожане», изображающей пёструю уличную толпу старого Тбилиси, – родного города художника и скульптора.

Пётр I

Липецкий областной краеведческий музей (ул. Ленина, 25) приглашает в 16:00 на экскурсию «Петр Первый и Липецкий край» (12+).

fde1rxnlup2421xe38wwidcb7u5muuu2.JPG

Специальное мероприятие для обладателей «Пушкинских карт».

Таймыр

Центр молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) вновь приглашает желающих поиграть в настольную игру игра «Таймыр. Полуостров сокровищ» (12+).

2rgetrger.jpg

Весело проведёте время и узнаете много нового о природных богатствах северного региона России. Сеансы пройдут в 10:00, 11:00, 16:00.

Комедия

Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает завершить день ярко и весело. В 20.01 начнётся вечер классической импровизации от «Клуба липецкой комедии» (18+).

h3Nn6VKIsFo.jpg

Правила давно известны: зрители придумывают темы и поставляют сюжеты, а юмористы развивают их и шутят.

Кино

В малом зале Областного Центра культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) в 18:00 состоится встреча липецкого киноклуба «Ностальгия». Смотреть будут драму «Ван Гоги». Россия, 2018. Режиссёр Сергей Ливнев (16+).

Отец — прославленный дирижер. Сын — талантливый, но неизвестный художник. Их отношения давно превратились в любовь-ненависть, в которой больше ненависти, чем любви. Они живут на разных концах света и стараются не видеться без необходимости. Когда такая необходимость неожиданно возникает, самые близкие и одновременно далекие люди должны будут пройти непростой путь примирения.


В ролях: Алексей Серебряков, Даниэль Ольбрыхский, Елена Коренева.

Забота от работодателя

42% липецких работодателей заявили в опросе SuperJob, что готовы предоставить своим работникам материальную помощь.

u334qcugauereg15zg6bc42uae4gmizh.jpg

Компенсацию мобильной связи и интернета гарантируют в 34% компаний. В 26% организаций персонал имеет возможность приобретать продукцию и услуги с корпоративной скидкой. Компенсация расходов на питание действует в 23% компаний. 18% компаний организуют доставку персонала на работу корпоративным транспортом, 15% оплачивают проездные на общественный транспорт. 13% компаний компенсируют расходы на аренду жилья, 11% — предоставляют несколько дней отпуска сверх положенных по ТК РФ.

Самым же распространённым компенсационным пакетом является корпоративное обучение, которое практикуют в 55% компаний, что с одной стороны, подчеркивает ценность квалифицированных специалистов, а с другой, свидетельствует о кадровом голоде.

Дорогие липчане! В середине недели новости идут в режиме нон-стоп. Жителям Липецкой области сделать это просто: на GOROD48 вы найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
Сегодня в Липецке
0
0
0
0
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Электорат
3 минуты назад
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
Ответить
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить