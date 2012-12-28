Сегодня в Липецке: выставка Церетели, а вы давно получали материальную помощь от работодателя?

16-летний подросток без прав насмерть сбил 68-летнего пенсионера и скрылся: возбуждено уголовное дело
Всё самое главное про наступившую среду.
В Липецке днём всего 17-19 градусов, облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Правда, синоптики обещают, что с завтрашнего дня начнётся потепление.
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Ворошилова, 7;- пр-т. Ильича, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;
- ул. Кузнечная, 4а, 6, 8, 10, 10а, 12;
- ул. Малые Ключи, 1, 2, 3;
- ул. М.Горького, 26;
- ул. Скороходова, 1а, 2;
- ул. Советская, 1, 4;
- ул. Толстого, 1, 2, 7, 9, 23а, 28, 46, 46а;
- ул. Фрунзе, 2;
- пл. Театральная, 2, 3;
- пр-т. Победы, 47, 47а, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 59б, 61, 61б, 63а, 65а, 69а вл. 1, 69а, 69а корп. 3, 67а стр. 1.
С 09:00 до 17:00 обесточат:
- ул. Боевой проезд, 1;
- ул. Ботаническая, 4, 19, 25, 26, 29, 34;
- ул. Каменный Лог, 38, 53;
- ул. Московская, 6.
Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.
Выставка Церетели
В областном выставочном зале (ул. Ленина, 9) в 16:00 состоится торжественное открытие выставки «Зураб Церетели. Жизнь в искусстве» (0+).
Здесь и вверху фото предоставлено Липецким областным краеведческим музеем
Работы мастера выставлялись в нашем городе и раньше, но эта экспозиция – первая после смерти Церетели 22 апреля 2025 года. Липчане увидят 70 произведений, созданных в период с 2004 по 2018 годы: живописные полотна, графика в авторской технике шелкографии, скульптурные композиции и бронзовые рельефы. Будут представлены известные серии «Я садовником родился», «В мастерской», «В Переделкино», «Листы из альбома». Скульптурное творчество знаменитого художника представлено серией работ «Горожане», изображающей пёструю уличную толпу старого Тбилиси, – родного города художника и скульптора.
Пётр I
Липецкий областной краеведческий музей (ул. Ленина, 25) приглашает в 16:00 на экскурсию «Петр Первый и Липецкий край» (12+).
Таймыр
Центр молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) вновь приглашает желающих поиграть в настольную игру игра «Таймыр. Полуостров сокровищ» (12+).
Весело проведёте время и узнаете много нового о природных богатствах северного региона России. Сеансы пройдут в 10:00, 11:00, 16:00.
Комедия
Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает завершить день ярко и весело. В 20.01 начнётся вечер классической импровизации от «Клуба липецкой комедии» (18+).
Правила давно известны: зрители придумывают темы и поставляют сюжеты, а юмористы развивают их и шутят.
Кино
В малом зале Областного Центра культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) в 18:00 состоится встреча липецкого киноклуба «Ностальгия». Смотреть будут драму «Ван Гоги». Россия, 2018. Режиссёр Сергей Ливнев (16+).
Отец — прославленный дирижер. Сын — талантливый, но неизвестный художник. Их отношения давно превратились в любовь-ненависть, в которой больше ненависти, чем любви. Они живут на разных концах света и стараются не видеться без необходимости. Когда такая необходимость неожиданно возникает, самые близкие и одновременно далекие люди должны будут пройти непростой путь примирения.
Забота от работодателя
42% липецких работодателей заявили в опросе SuperJob, что готовы предоставить своим работникам материальную помощь.
Компенсацию мобильной связи и интернета гарантируют в 34% компаний. В 26% организаций персонал имеет возможность приобретать продукцию и услуги с корпоративной скидкой. Компенсация расходов на питание действует в 23% компаний. 18% компаний организуют доставку персонала на работу корпоративным транспортом, 15% оплачивают проездные на общественный транспорт. 13% компаний компенсируют расходы на аренду жилья, 11% — предоставляют несколько дней отпуска сверх положенных по ТК РФ.
Самым же распространённым компенсационным пакетом является корпоративное обучение, которое практикуют в 55% компаний, что с одной стороны, подчеркивает ценность квалифицированных специалистов, а с другой, свидетельствует о кадровом голоде.
Дорогие липчане! В середине недели новости идут в режиме нон-стоп. Жителям Липецкой области сделать это просто: на GOROD48 вы найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
