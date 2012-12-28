42-летний мужчина разбил кирпичом автомобиль сына соседа

А самому соседу угрожал ножом.

Конфликт с соседом обернулся для 42-летнего жителя Усманского района возбуждением двух уголовных дел: его подозревают в угрозе убийством (по части первой статьи 119 УК РФ) и умышленном повреждении имущества (по части первой статьи 167 УК РФ).«По данным следствия, между двумя односельчанами произошел конфликт. В ходе ссоры подозреваемый схватился за нож, высказывая в сторону 62-летнего соседа неоднократные угрозы убийством. Также он повредил автомобиль сына соседа, бросив кирпич в лобовое стекло. Ущерб составил 50 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.