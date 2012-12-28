20 лет строгого режима получил 50-летний липчанин за совращение несовершеннолетних и распространении порнографии
Происшествия
сегодня, 09:15
42-летний мужчина разбил кирпичом автомобиль сына соседа
А самому соседу угрожал ножом.
«По данным следствия, между двумя односельчанами произошел конфликт. В ходе ссоры подозреваемый схватился за нож, высказывая в сторону 62-летнего соседа неоднократные угрозы убийством. Также он повредил автомобиль сына соседа, бросив кирпич в лобовое стекло. Ущерб составил 50 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
