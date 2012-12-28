Все новости
В ОЭЗ «Липецк» заложили первый камень нового завода высоковольтного оборудования

Глава региона Игорь Артамонов уверен, что новое предприятие внесет весомый вклад в развитие региональной экономики и технологического суверенитета России.

Вчера на Грязинской площадке ОЭЗ «Липецк» на уже разработанной строительной площадке прошла церемония закладки символического камня в фундамент завода по производству высоковольтного оборудования.

Проект реализует АО «Национальная энергетическая компания». Липецкий губернатор Игорь Артамонов не скрывал своей радости. Подчеркнув, что в стране — непростая экономическая ситуация, глава региона сказал, что договоренность о строительстве завода была достигнута на Петербургском международном экономическом форуме. Партнеры сдержали слово:

— Теперь переходим к делу. Уверен, что мы в куда большем составе будем отмечать открытие предприятия в 2027 году. У нас появится завод по выпуску оборудования для энергетики уровня мировых стандартов. Это будет чистое экологическое производство с 200 высокооплачиваемыми рабочими местами, которое внесет весомый вклад в социально-экономическое развитие региона.

57e50f06-44.jpg

Председатель Совета директоров, советник генерального директора АО «НЭК» Дмитрий Филатов, в свою очередь, поблагодарил экономический блок правительства Липецкой области за содействие в продвижение проекта, целью которого станет технологический суверенитет России в производстве базовых компонентов для большой энергетики. «Мы уверены в успехе. Все у нас получится. Завод, который мы откроем через 1,5 года, по масштабу будет предприятием всероссийского масштаба, на нем будет выпускаться продукция, не имеющая аналогов в стране».

Новый резидент экономзоны заявил о более чем 3,5 млрд рублей инвестиций в строительство и оснащение своей новой производственной площадки площадью 17 000 кв.м. Под «Липецком» будут выпускать комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ) с классами напряжений 110-500 кВ. Это оборудование, управляющее перетоками электричества и его распределением на подстанциях и в энергосистемах. В нем вместо воздуха для изоляции используется специальный газ, что делает оборудование не только компактным, но и надежным в эксплуатации. Все такие устройства на липецком заводе пройдут предварительное тестирование в высоковольтной испытательной лаборатории. Как только завод заработает, на нем начнут осваивать выпуск и другого оборудования: выключателей колонкового и пакового типа, а также гибридных решений на 110-220 кВ.

Все подобное оборудование Россия раньше покупала в Европе. Сейчас партнером АО «НЭК» стал Китай, который, по словам Дмитрия Филатова, уже теснит на мировых рынках прежних производителей.

— Мы закладываем не просто камень, а основу для будущего отечественного производства КРУЭ. Наша задачу сложно переоценить, ведь будущий этот завод локализует в России производство критически важного оборудования для энергетики, независимое от импортных комплектующих. Для нас, команды липецкого завода высоковольтного оборудования, это большая ответственность и возможность внести весомый вклад в развитие российской энергетики. Мы настроены на активную работу, создание качественной продукции и развитие компетенций наших сотрудников, — отметила генеральный директор ООО «ЛЗВО» Анна Перепеченова.

Председатель Совета директоров АО «НЭК» Дмитрий Филатов надеется, что кадры для нового завода будут подготовлены на месте. В помощь бизнесу правительство области открывает профильные классы в школах, увеличивает прием на востребованные в реальном секторе экономики специальности в колледжах, техникумах и вузах.

— Мы уже обсудили с нашим новым инвестором работу с колледжами и техникумами. Хотим, чтобы именно их выпускники составили штат нового завода. «НЭК» заявил о готовности обеспечить стипендии для студентов и их стажировку на предприятии, — добавил Игорь Артамонов.

a403d576-.jpg

По словам гендиректора ОЭЗ «Липецк» Александра Базаева, новый проект станет большим вызовом для управляющей компании экономзоны. «Колеги выбрали нас за скорость в строительстве завода, ведь это особенно важно сейчас, при высокой ставке Центробанка, при дорогих кредитах. Завод высоковольтного оборудования будет одним из самых высокотехнологичных наших резидентов. Нам важно построить его как можно быстрее. Но у нас как раз для этого есть все компетенции».
Комментарии (5)

омсквич
19 минут назад
Первый камень и последний. Помним лифан, помним завод электродвигателей, тракторный... теперь этот
Ответить
Что хлопать
31 минуту назад
Когда жить будем лучше ???
Ответить
Ваха
35 минут назад
Уже тракторный запустили в прошлом году теперь следующий
Ответить
Однако
38 минут назад
Сколько на эту показушную "закладку камня" бетона зря вылили и денег потратили. Расценки на аренду миксера сейчас ого-го какие.
Ответить
Бабка Первая
41 минуту назад
Новые предприятия - это хорошо. Поздравляю грязинцев.
Ответить
