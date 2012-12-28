Все новости
Погода в Липецке
607
сегодня, 17:00

В Липецкую область придут дожди и похолодает

Понижение температуры будет коротким — уже во вторник начнет теплеть.

18 августа Липецкая область окажется под влиянием тыловой части обширной депрессии на востоке страны, ожидаются дожди и грозы. 19 и 20 августа регион будет находиться в гребне антициклона с запада, осадков не ожидается. 

Среднесуточные температуры воздуха составят 16-17 градусов тепла, что на 1,5-2 градуса ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 августа в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, 8-13 м/сек, при грозе порывы до 15-17 м/сек. Температура ночью будет от +10 до +15 градусов, днем — от +18 до +23. 

В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы. Температура ночью будет от +11 до +13 градусов, днем — от +20 до +22 градусов.

День 18 августа стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году — 5 градусов тепла. 

дожди
1
0
0
4
0

