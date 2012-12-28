Энергоснабжение Сокола и нескольких улиц города восстановят в течении 2,5 часа

12 августа в Липецке без электроснабжения остался район Сокол, частично улицы Шкатова, Сокольская, Кочеткова, Производственная, Елецкая, Карьерная, Литейная, имени Карла Либкнехта и переулок Вилкова. В мэрии сообщили, что отключение вызвано технологическим нарушением в сети.«В восстановлении электроснабжения задействованы бригады специалистов и необходимое количество спецтехники.Прогнозное время по возобновлению подачи электроэнергии – в течение 2,5 часа», — рассказали в администрации Липецка.