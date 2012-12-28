Все новости
Общество
573
сегодня, 16:15
4

Энергоснабжение Сокола и нескольких улиц города восстановят в течении 2,5 часа

12 августа в Липецке без электроснабжения остался район Сокол, частично улицы Шкатова, Сокольская, Кочеткова, Производственная, Елецкая, Карьерная, Литейная, имени Карла Либкнехта и переулок Вилкова. В мэрии сообщили, что отключение вызвано технологическим нарушением в сети. 

«В восстановлении электроснабжения задействованы бригады специалистов и необходимое количество спецтехники.  

Прогнозное время по возобновлению подачи электроэнергии – в течение 2,5 часа», — рассказали в администрации Липецка.

отключения
0
0
1
1
2

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Лиза
7 минут назад
В названии исправьте, пожалуйста, "... в течениИ" на в течениЕ. Сразу видно, автор статьи не филолог.
Ответить
улица
18 минут назад
Шкатова постоянно попадает под раздачу, наверное, вместо предохранителей подручные жучки ставят на тп
Ответить
Как гость
51 минуту назад
См. заголовок. В течениЕ- запомните раз и навсегда, при упоминание времени. Только с рекой будет И
Ответить
Эх
54 минуты назад
Даже в этом списке * есть улица Елецкая... Хорошо, что не микрорайон, а то бы опять ныли.
Ответить
