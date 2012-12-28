Липецкая вечЁрка: гибель кикбоксера, коммунальный потоп и липчанин отсудил деньги за обучение
«Крайслер» вылетел на встречную полосу улицы Московской после столкновения с «Митсубиси Паджеро»
Общество
сегодня, 16:15
Энергоснабжение Сокола и нескольких улиц города восстановят в течении 2,5 часа
«В восстановлении электроснабжения задействованы бригады специалистов и необходимое количество спецтехники.
Прогнозное время по возобновлению подачи электроэнергии – в течение 2,5 часа», — рассказали в администрации Липецка.
