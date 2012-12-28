Липецкая вечЁрка: гибель кикбоксера, коммунальный потоп и липчанин отсудил деньги за обучение
Форвард «Металлурга» штампует голы в каждом матче, разгром «Строгино» при рекордной посещаемости
сегодня, 11:23
Липчанка нашла банковскую карту и потратила с неё 27 000 рублей
Теперь женщине грозит до шести лет лишения свободы.
— По данным следствия, вечером 30 апреля этого года 40-летняя ранее судимая за кражи липчанка в районе доме №20 по проспекту Победы нашла потерянную банковскую карту и забрала ее себе. После этого она в течение пяти дней расплачивалась ей за покупки, потратив 27 000 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
