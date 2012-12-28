5163 жителя Липецкой области пострадали от клещей

В 69,3% случаев клещи присасывались на территории домовладений и приусадебных участков

От клещей в Липецкой области пострадали уже 5163 человека, из них 2374 ребенка.По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, из снятых с людей и доставленных в лаборатории клещей, боррелиозом были заражены 15,8% членистоногих, гранулоцитарным анаплазмозом человека — 3,9%, моноцитарным эрлихиозом человека — 0,1%.В 69,3% случаев присасывание клещей произошло на территории домовладений и приусадебных участков. Также клещи нападали на людей в природных условиях (16,8%), в садоводческих товариществах (4,2%), в парках (3,6%) и на кладбищах (1,3%).Для снижения риска присасывания клещей нужно следить за благоустройством территорий в радиусе не менее 100 метров, окашивать траву, прореживать густой кустарник, освобождать участок от мусора. Также можно провести акарицидную обработку.В Липецкой области исследование клещей на зараженность возбудителями проводится на базе лабораторий Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области, Липецкой областной клинической инфекционной больницы, Липецкого областного кожно-венерологического диспансера.