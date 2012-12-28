Сегодня в Липецке: заменить водительские права теперь можно в МФЦ, кто должен платить в кафе на первом свидании
30 минут назад
5163 жителя Липецкой области пострадали от клещей
В 69,3% случаев клещи присасывались на территории домовладений и приусадебных участков
По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, из снятых с людей и доставленных в лаборатории клещей, боррелиозом были заражены 15,8% членистоногих, гранулоцитарным анаплазмозом человека — 3,9%, моноцитарным эрлихиозом человека — 0,1%.
В 69,3% случаев присасывание клещей произошло на территории домовладений и приусадебных участков. Также клещи нападали на людей в природных условиях (16,8%), в садоводческих товариществах (4,2%), в парках (3,6%) и на кладбищах (1,3%).
Для снижения риска присасывания клещей нужно следить за благоустройством территорий в радиусе не менее 100 метров, окашивать траву, прореживать густой кустарник, освобождать участок от мусора. Также можно провести акарицидную обработку.
В Липецкой области исследование клещей на зараженность возбудителями проводится на базе лабораторий Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области, Липецкой областной клинической инфекционной больницы, Липецкого областного кожно-венерологического диспансера.
