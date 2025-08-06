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23-летний студент говорил пенсионеркам кодовое слово и забирал у них деньги для мошенников
Происшествия
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43 минуты назад
Восемь человек эвакуированы из горящей пятиэтажки в Лебедяни
В доме горели электрощитовые.
Огонь серьезно повредил электрощитовые: в подвале на пяти квадратных метрах и в доме на трёх. На место пожара выезжали четыре расчёта с автолестницей.
Утром того же дня в Данкове на улице Калинина огонь вспыхнул в гараже и уничтожил холодильник.
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