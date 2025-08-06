Восемь человек эвакуированы из горящей пятиэтажки в Лебедяни

В доме горели электрощитовые.



Днем 5 августа из пятиэтажного дома на улице Советской Армии в Лебедяни из-за пожара были эвакуированы восемь человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Огонь серьезно повредил электрощитовые: в подвале на пяти квадратных метрах и в доме на трёх. На место пожара выезжали четыре расчёта с автолестницей.Утром того же дня в Данкове на улице Калинина огонь вспыхнул в гараже и уничтожил холодильник.