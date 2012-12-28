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сегодня, 14:43
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18-летний парень украл разобранный детский самокат

Парню грозит до пяти лет колонии.

29 июля в десять вечера в липецкий отдел полиции №7 обратилась 35-летняя женщина, у сына-подростка которой со двора дома по улице Свиридова украли разобранный детский самокат за 14 600 рублей.

«Мальчик катался на самокате на скейт-площадке и, решив поменять колеса, оставил самокат на несколько минут во дворе дома по улице Свиридова. Возвратившись, самоката на месте не обнаружил. В краже подозревают 18-летнего липчанина. Проходя мимо разобранного детского самоката, он забрал его себе. Похищенный самокат изъят», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража», санкции которой — до пяти лет лишения свободы.
кража
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Комментарии (17)

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Сначала новые
Нонка
37 минут назад
А я хочу, а я хочу опять- по крышам бегать голубей гонять.... Куда уходит детство....
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Павел
42 минуты назад
Просто решил, сто сломанный. Думаю, реально доказать это.
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Юка
46 минут назад
Ппц... За что? Мало ли... выбросил кто-то, а парень его подобрал. Я считаю, что нечего оставлять свои вещи! Его не отстегнули, не от двери забрали, а просто на улице в разобранном виде.
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Телец
50 минут назад
Мигранту шофёру утопившему в Питере автобус, где погибли 7человек дали 7лет.атут за самокат- 6лет...где справедливость? Или к мигрантам особое отношение?
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Учи матчасть
13 минут назад
Справедливость в том, что вора детских самокатов ещё даже не судили.
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Оса
52 минуты назад
Сажать сразу! Вы там хоть головой думайте, сажать надо кто с ножами ходит и всякую дичь творит
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Александр Н.
сегодня, 15:04
Адекватнее было бы штрафануть его, что бы следующий раз думал,а то тюрьма испортит однозначно.
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Мэр
сегодня, 15:03
Детский самокат.... За 14600...не смешит меня, если это он на фото, ему цена 2-3 тр
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Р
сегодня, 15:01
Лежит разобраная вещь, самокат. Какие статьи УК? У нас что суть посадить или судить всех? Ладно бы он целый забрал самокат, а так парня ни за что ни про что. А кому то только палку сделать важно....
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Ветеран
43 минуты назад
Это Липецк, детка. Что плохо лежит - украсть, нельзя украсть - сломать или испортить
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Макс
53 минуты назад
Чужая вещь! У нас, видимо, все что плохо лежит обязательно нужно прихватить себе!
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Сергей
40 минут назад
Чужая вещь! У нас, видимо, все что плохо лежит обязательно нужно прихватить себе! Это сломанная вещь, по факту выброшенная. Свою поломанную вещь несут домой, а не оставляют валяться. Как парень мог понять, сто он не выброшен был?
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Р
сегодня, 14:53
Дурость какая то. Может он подумал выкинули сломаный
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Дива
сегодня, 14:53
До пяти лет за какой-то самокат ну это просто жесть!
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Правда
сегодня, 15:04
Не твоё-не бери!
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Макс
56 минут назад
Не твоё-не бери! Истину говорите. И как сразу станет просто и легко жить когда выучишь одно слово - ЧУЖОЕ!
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Алина
39 минут назад
Истину говорите. И как сразу станет просто и легко жить когда выучишь одно слово - ЧУЖОЕ! Весь брошенный на улице ХЛАМ и МУСОР- это "чужое"? Так его бы коммунальные службы выкинули бы в контейнер и никто бы даже ничего не предъявил.
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