Липецкая вечЁрка: умерший у магазина, халатные сотрудники колонии и ЧП с ассенизаторской машиной
Происшествия
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сегодня, 14:43
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18-летний парень украл разобранный детский самокат
Парню грозит до пяти лет колонии.
«Мальчик катался на самокате на скейт-площадке и, решив поменять колеса, оставил самокат на несколько минут во дворе дома по улице Свиридова. Возвратившись, самоката на месте не обнаружил. В краже подозревают 18-летнего липчанина. Проходя мимо разобранного детского самоката, он забрал его себе. Похищенный самокат изъят», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража», санкции которой — до пяти лет лишения свободы.
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