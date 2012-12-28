18-летний парень украл разобранный детский самокат

Парню грозит до пяти лет колонии.

29 июля в десять вечера в липецкий отдел полиции №7 обратилась 35-летняя женщина, у сына-подростка которой со двора дома по улице Свиридова украли разобранный детский самокат за 14 600 рублей.«Мальчик катался на самокате на скейт-площадке и, решив поменять колеса, оставил самокат на несколько минут во дворе дома по улице Свиридова. Возвратившись, самоката на месте не обнаружил. В краже подозревают 18-летнего липчанина. Проходя мимо разобранного детского самоката, он забрал его себе. Похищенный самокат изъят», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража», санкции которой — до пяти лет лишения свободы.