На трех улицах отключат холодную воду

Энергетики ремонтируют сети.

Липчанам, проживающим в частном секторе на улицах Московской, 85, 87, 89, 91, 99, 101, 103, 105, Кувшинова, 1, 6 и Полиграфической 4, 6, 8, 8а, 10, 12 отключат холодную воду. «РВК-Липецк» в том районе ремонтирует сети. Включить воду обещают сразу после окончания работ.Подвоз воды планируют организовать к дому № 95 на улице Московской, а также по заявкам потребителей.Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *6048, 236-048.