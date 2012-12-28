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Общество
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27 минут назад
На трех улицах отключат холодную воду
Энергетики ремонтируют сети.
Подвоз воды планируют организовать к дому № 95 на улице Московской, а также по заявкам потребителей.
Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *6048, 236-048.
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