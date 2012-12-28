В центральной части Липецка, 9-м микрорайоне и частном секторе Тракторного отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 30 июля станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».

Причиной отключения холодной воды 30 июля станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».С 09:00 и до окончания работ без холодной воды останутся жители частного сектора Тракторного: ограничения коснутся улиц Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинная, Цимлянской, Партизанской, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской, Зелёной, Ильича, переулков 1-го Лесного, 2-го Лесного, Линейного, 2-го Моторного, Моторного, Театрального, 2-го Театрального, Садового, 2-го Садового, Спортивного.С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 35, 37, 39, 39а, 39б, 41, 43, 45 по улице Студеновской, № 68 по улице Советской, № стр. 6 по улице Крайней, №№ 43, 45, 47, 49/1, 51, 53, 53/1, 55, 57, 57а, 59, 61в, 61д, 67, 71 по улице Московской, №№ 100, 102, 104, 106, 108, 110а по улице Космонавтов, №№ 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 14, 14б, 15, 17, 19, 20, 20в, 21, 21а, 22 в 9-м микрорайоне. В этот период также не будет холодной воды у жителей 9-го района на улицах Фабрициуса, Донецкой, Днепропетровской, Чернозёмной, Западной, Товарищеской, 40лет ВЛКСМ, Аэродромной, Авиационной, Пестеля, Макаренко, Рылеева, Загородной, Луговой.Подвоз воды на участки будет организован по адресу: улица Советская, 68, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.30 июля плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 91, 91а, 93, 93а, 93б, 95, 101, 103 по проспекту Победы, №№ 48, 50, 94, 94а, 96, 100 по улице Сырской, №№ 5, 18, 20, 26 по улице 3 Сентября, №№ 18б, 24, 31, 42 по улице Волгоградской, № 27 по улице Донской, №№ 1, 2, 3, 4, 16 по улице Красина, № 7 по улице Лазо, №№ 1, 2, 3, 9, 24 по улице Седова, №№ 1, 2, 4, 6, 8 по улице Станиславского, также обесточат улицы Индустриальную, 1-ю Воронежскую, 2-ю Воронежскую, Гвардейскую, Ленинградскую, Песчаную, Чехова.