Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Детские врачи рассказали о состоянии упавшей с 5-метровой детской площадки девочки
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области до +29
Погода в Липецке
«Спасибом» если сыт не будешь, возьми ещё «благодарю»
Неделя 48
«За что мы платим такие деньги управляющей компании?»
Общество
Небо над Липецкой областью снова очистилось
Происшествия
Липчанин отправился в колонию за пьяную езду
Происшествия
В Лебедянском районе рейсовый автобус попал в аварию
Общество
Кто не наелся клубники? Можно купить по 1 200 рублей
Общество
«Раненбургское застолье» – вкусный повод открыть для себя Чаплыгин
Общество
Читать все
«За что мы платим такие деньги управляющей компании?»
Общество
Детские врачи рассказали о состоянии упавшей с 5-метровой детской площадки девочки
Происшествия
Липчанин отправился в колонию за пьяную езду
Происшествия
В Липецкой области до +29
Погода в Липецке
В Лебедянском районе рейсовый автобус попал в аварию
Общество
«Спасибом» если сыт не будешь, возьми ещё «благодарю»
Неделя 48
«Раненбургское застолье» – вкусный повод открыть для себя Чаплыгин
Общество
Новички пришлись ко двору: в Пензе «Металлург» раскатал «Зенит»
Спорт
Небо над Липецкой областью снова очистилось
Происшествия
В поселках Силикатном, Матырском, Дачном, Новая жизнь отключат холодную воду
Общество
Читать все
Спорт
188
сегодня, 12:54
1

Новички пришлись ко двору: в Пензе «Металлург» раскатал «Зенит»

Липчане отстают от лидера всего на 4 очка, есть отличный шанс вернуться в «Серебро».

Липецкие футболисты начали второй круг с победы в Пензе над «Зенитом» - 2:1.

Дмитрий Бугаков с первых же минут выпустил «джокеров» команды центрального полузащитника Михаила Казимира и «крайка» Ильнура Бадртдинова, причём последний выступал не в обороне, а на позиции крайнего форварда. И уже на 3-й минуте Бадртдинов головой замыкал перспективную атаку – мяч прилетел в руки вратарю.

DSC_0547.JPG

Бадртдинов (в центре), Казимир №27

Главным усилением состава стал выход на позиции центрфорварда Дениса Сёмина, который из-за травмы пропустил 9 месяцев. И забил в первой же игре после возвращения! На 7-й минуте хавбек Егор Глухов разобрался с защитниками в штрафной, прострелил и Сёмин внёс мяч почти уже в пустые ворота – 1:0.

DSC_0542.JPG

Денис Сёмин

Первый тайм прошёл с подавляющим преимуществом «Металлурга», который не раз и не два мог увеличить счёт. «Зенит» до перерыва мог «ужалить» лишь один раз, но на дальний удар среагировал вратарь Александр Кобзев, а добивание заблокировал полузащитник Никита Кононенко.

И второй тайм начался с прекрасного удара Сёмина с разворота в противоход вратарю – голкиперу оставалось лишь взглядом провожать траекторию мяча, но он прокатился в сантиметрах от штанги. На 58-й минуте Сёмин подарил цель в падении головой, но арбитр не засчитал мяч, усмотрев положение «вне игры».

Но, как говорится, сколько верёвочке не виться. Первым у «Металлурга» на 62-й минуте на замену вышел Дмитрий Бушуев, заменивший Казимира. Сёмин отошёл назад в полузащиту, а почти двухметровый Бушуев стал «наконечником копья». И через десять минут Бушуев забил. Ассистентом вновь выступил Глухов, по воздуху забросивший мяч на линию вратарской, где мощный форвард по баскетбольному перевисел всех в воздухе и по замысловатой траектории головой поразил цель – 2:0.

К слову, для Глухова это уже 6-я голевая передача в сезоне, по этому показателю он – лучший в команде и один из лучших во второй лиге.

DSC_0471.JPG

Пензенские болельщики приумолкли

Только после этого «Зенит» по-настоящему встрепенулся. К тому же не зря итальянскому тренеру Фабио Капелло приписывают фразу, что 2:0 – его нелюбимый счёт, так как при нём футболисты расслабляются.

На 82-й минуте оборона «зевнула» атаку правым краем, а прострел в падении замкнул Роман Смирнов – 2:1.

DSC_0546.JPG

В концовке матча липчанам пришлось больше обороняться

Не обошлось и без спасений Кобзева. Отразить удар хавбека Сергея Черненко 86-й минуте было сложно из-за рикошета, но вратарь справился, а прибежавший на добивании форвард Никита Колесин «расстрелял» сетку с внешней стороны.

И всё же даже в концовке у «Металлурга» было намного больше моментов в быстрых ответных атаках, чем у «Зенита». Кононенко блеснул бразильской техникой на фланге, ушёл от двоих соперников, сыграл в «стенку» с Бушуевым, но пробил прямо во вратаря. Спустя пару минут вышедший на замену Никита Панов в падении бил с угла вратарской, Пензу вновь выручил голкипер Степан Дёгтев.

Счёт не должен вводить в заблуждение: «Металлург» победил более чем уверенно. Игра показала, что середняков турнирной таблицы липчане способны щёлкать, как орехи, даже несмотря на потери в составе. Ведь кадровые проблемы удалось компенсировать. А плюс ещё – работа на тренировках под руководством тренерского штаба Бугакова.

DSC_0532.JPG

Липецкий "рулевой"

У Пензы тоже свои потери: самый результативный игрок Даниил Коноплёв (6 голов в текущем сезоне) перешёл в «Динамо-Брянск», вратарь Дмитрий Медведев и защитник Максим Клейнер пошли на повышение - в «Иртыш» из Омска, выступающий в «Серебре». Впрочем, такова участь многих в «дивизионе Б». «Знамя Труда», например, не сумело удержать безоговорочного лидера в споре бомбардиров Тимура Жамалетдинова (12 голов), который ушёл в первую лигу и теперь выступает за «Челябинск».

DSC_0466.JPG

Липчане переместились на 5-е место в турнирной таблице – 15 игр, 28 очков, но при этом отставание от лидера сократилось всего до 4-х очков. Лидер, между прочим новый: «Динамо» из Санкт-Петербурга в гостях обыграло победителя первого круга «Салют» - 2:0 и возглавило гонку. Борьба только начинается. Перед визитом в Санкт-Петербург 16 августа «сталеварам» нужно постараться не потерять очки в двух домашних матчах – с «Ротором-2» и со «Строгино».

Ближайшая игра с волгоградскими дублёрами в субботу 2 августа начнётся в 17:00.

«Зенит» Пн - «Металлург» - 1:2 (0:1).

Голы: 0:1 - Д.Сёмин, 7. 0:2 - Бушуев, 72. 1:2 - Ром.Смирнов, 82.

«Зенит» Пн: 58.С.Дёгтев. 20.Ал-др Дементьев (18.Прозоров, 46) 69.Теречев. 29.Д.Королёв (к). 2.Арт.Кулаков. 8.Даценко (95.Ром.Смирнов, 62). 4.Черненко. 17.Е.Егоров. 77.П.Макаров. 27.Колесин. 7.Кашицын (9.А.Комиссаров, 46).

«Металлург»: 16.Кобзев. 80.Донцов. 67.Ткачук. 76.Ананьев. 28.Кононенко. 8.Пахомов (к). 27.Казимир (22.Бушуев, 62). 17.Глухов. 19.Бадртдинов (11.Н.Панов, 81). 7.Д.Сёмин (4.Горунков, 81). 31.Гайдук.

Предупреждения: Ал-др Дементьев, 10. П.Макаров, 39 - Кононенко, 56. Кобзев, 88.

Судьи: М.Богданавичус, Т.Валов, М.Ивлев (все Москва). Резервный Р.Федулеев (Заречный). Инспектор Т.Шевченко (Калининград)

26 июля. Пенза. Стадион «Зенит». 187 зрителей.
Футбол
«Металлург»
0
0
0
4
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ваш тренер
18 минут назад
Нет в Пензе футбола. И никогда не было.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить