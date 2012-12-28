Спорт
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сегодня, 12:54
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Новички пришлись ко двору: в Пензе «Металлург» раскатал «Зенит»
Липчане отстают от лидера всего на 4 очка, есть отличный шанс вернуться в «Серебро».
Дмитрий Бугаков с первых же минут выпустил «джокеров» команды центрального полузащитника Михаила Казимира и «крайка» Ильнура Бадртдинова, причём последний выступал не в обороне, а на позиции крайнего форварда. И уже на 3-й минуте Бадртдинов головой замыкал перспективную атаку – мяч прилетел в руки вратарю.
Бадртдинов (в центре), Казимир №27
Главным усилением состава стал выход на позиции центрфорварда Дениса Сёмина, который из-за травмы пропустил 9 месяцев. И забил в первой же игре после возвращения! На 7-й минуте хавбек Егор Глухов разобрался с защитниками в штрафной, прострелил и Сёмин внёс мяч почти уже в пустые ворота – 1:0.
Денис Сёмин
Первый тайм прошёл с подавляющим преимуществом «Металлурга», который не раз и не два мог увеличить счёт. «Зенит» до перерыва мог «ужалить» лишь один раз, но на дальний удар среагировал вратарь Александр Кобзев, а добивание заблокировал полузащитник Никита Кононенко.
И второй тайм начался с прекрасного удара Сёмина с разворота в противоход вратарю – голкиперу оставалось лишь взглядом провожать траекторию мяча, но он прокатился в сантиметрах от штанги. На 58-й минуте Сёмин подарил цель в падении головой, но арбитр не засчитал мяч, усмотрев положение «вне игры».
Но, как говорится, сколько верёвочке не виться. Первым у «Металлурга» на 62-й минуте на замену вышел Дмитрий Бушуев, заменивший Казимира. Сёмин отошёл назад в полузащиту, а почти двухметровый Бушуев стал «наконечником копья». И через десять минут Бушуев забил. Ассистентом вновь выступил Глухов, по воздуху забросивший мяч на линию вратарской, где мощный форвард по баскетбольному перевисел всех в воздухе и по замысловатой траектории головой поразил цель – 2:0.
К слову, для Глухова это уже 6-я голевая передача в сезоне, по этому показателю он – лучший в команде и один из лучших во второй лиге.
Пензенские болельщики приумолкли
Только после этого «Зенит» по-настоящему встрепенулся. К тому же не зря итальянскому тренеру Фабио Капелло приписывают фразу, что 2:0 – его нелюбимый счёт, так как при нём футболисты расслабляются.
На 82-й минуте оборона «зевнула» атаку правым краем, а прострел в падении замкнул Роман Смирнов – 2:1.
В концовке матча липчанам пришлось больше обороняться
И всё же даже в концовке у «Металлурга» было намного больше моментов в быстрых ответных атаках, чем у «Зенита». Кононенко блеснул бразильской техникой на фланге, ушёл от двоих соперников, сыграл в «стенку» с Бушуевым, но пробил прямо во вратаря. Спустя пару минут вышедший на замену Никита Панов в падении бил с угла вратарской, Пензу вновь выручил голкипер Степан Дёгтев.
Счёт не должен вводить в заблуждение: «Металлург» победил более чем уверенно. Игра показала, что середняков турнирной таблицы липчане способны щёлкать, как орехи, даже несмотря на потери в составе. Ведь кадровые проблемы удалось компенсировать. А плюс ещё – работа на тренировках под руководством тренерского штаба Бугакова.
Липецкий "рулевой"
У Пензы тоже свои потери: самый результативный игрок Даниил Коноплёв (6 голов в текущем сезоне) перешёл в «Динамо-Брянск», вратарь Дмитрий Медведев и защитник Максим Клейнер пошли на повышение - в «Иртыш» из Омска, выступающий в «Серебре». Впрочем, такова участь многих в «дивизионе Б». «Знамя Труда», например, не сумело удержать безоговорочного лидера в споре бомбардиров Тимура Жамалетдинова (12 голов), который ушёл в первую лигу и теперь выступает за «Челябинск».
Ближайшая игра с волгоградскими дублёрами в субботу 2 августа начнётся в 17:00.
«Зенит» Пн - «Металлург» - 1:2 (0:1).
Голы: 0:1 - Д.Сёмин, 7. 0:2 - Бушуев, 72. 1:2 - Ром.Смирнов, 82.
«Зенит» Пн: 58.С.Дёгтев. 20.Ал-др Дементьев (18.Прозоров, 46) 69.Теречев. 29.Д.Королёв (к). 2.Арт.Кулаков. 8.Даценко (95.Ром.Смирнов, 62). 4.Черненко. 17.Е.Егоров. 77.П.Макаров. 27.Колесин. 7.Кашицын (9.А.Комиссаров, 46).
«Металлург»: 16.Кобзев. 80.Донцов. 67.Ткачук. 76.Ананьев. 28.Кононенко. 8.Пахомов (к). 27.Казимир (22.Бушуев, 62). 17.Глухов. 19.Бадртдинов (11.Н.Панов, 81). 7.Д.Сёмин (4.Горунков, 81). 31.Гайдук.
Предупреждения: Ал-др Дементьев, 10. П.Макаров, 39 - Кононенко, 56. Кобзев, 88.
Судьи: М.Богданавичус, Т.Валов, М.Ивлев (все Москва). Резервный Р.Федулеев (Заречный). Инспектор Т.Шевченко (Калининград)
26 июля. Пенза. Стадион «Зенит». 187 зрителей.
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