Новички пришлись ко двору: в Пензе «Металлург» раскатал «Зенит»

Липчане отстают от лидера всего на 4 очка, есть отличный шанс вернуться в «Серебро».



Дмитрий Бугаков с первых же минут выпустил «джокеров» команды центрального полузащитника Михаила Казимира и «крайка» Ильнура Бадртдинова , причём последний выступал не в обороне, а на позиции крайнего форварда. И уже на 3-й минуте Бадртдинов головой замыкал перспективную атаку – мяч прилетел в руки вратарю.









Бадртдинов (в центре), Казимир №27





Главным усилением состава стал выход на позиции центрфорварда Дениса Сёмина, который из-за травмы пропустил 9 месяцев. И забил в первой же игре после возвращения! На 7-й минуте хавбек Егор Глухов разобрался с защитниками в штрафной, прострелил и Сёмин внёс мяч почти уже в пустые ворота – 1:0.











Денис Сёмин

К слову, для Глухова это уже 6-я голевая передача в сезоне, по этому показателю он – лучший в команде и один из лучших во второй лиге.









Пензенские болельщики приумолкли

На 82-й минуте оборона «зевнула» атаку правым краем, а прострел в падении замкнул Роман Смирнов – 2:1.











В концовке матча липчанам пришлось больше обороняться





Счёт не должен вводить в заблуждение: «Металлург» победил более чем уверенно. Игра показала, что середняков турнирной таблицы липчане способны щёлкать, как орехи, даже несмотря на потери в составе. Ведь кадровые проблемы удалось компенсировать. А плюс ещё – работа на тренировках под руководством тренерского штаба Бугакова.











Липецкий "рулевой"





У Пензы тоже свои потери: самый результативный игрок Даниил Коноплёв (6 голов в текущем сезоне) перешёл в «Динамо-Брянск», вратарь Дмитрий Медведев и защитник Максим Клейнер пошли на повышение - в «Иртыш» из Омска, выступающий в «Серебре». Впрочем, такова участь многих в «дивизионе Б». «Знамя Труда», например, не сумело удержать безоговорочного лидера в споре бомбардиров Тимура Жамалетдинова (12 голов), который ушёл в первую лигу и теперь выступает за «Челябинск».















Липецкие футболисты начали второй круг с победы в Пензе над «Зенитом» - 2:1.Первый тайм прошёл с подавляющим преимуществом «Металлурга», который не раз и не два мог увеличить счёт. «Зенит» до перерыва мог «ужалить» лишь один раз, но на дальний удар среагировал вратарь Александр Кобзев, а добивание заблокировал полузащитник Никита Кононенко.И второй тайм начался с прекрасного удара Сёмина с разворота в противоход вратарю – голкиперу оставалось лишь взглядом провожать траекторию мяча, но он прокатился в сантиметрах от штанги. На 58-й минуте Сёмин подарил цель в падении головой, но арбитр не засчитал мяч, усмотрев положение «вне игры».Но, как говорится, сколько верёвочке не виться. Первым у «Металлурга» на 62-й минуте на замену вышел Дмитрий Бушуев, заменивший Казимира. Сёмин отошёл назад в полузащиту, а почти двухметровый Бушуев стал «наконечником копья». И через десять минут Бушуев забил. Ассистентом вновь выступил Глухов, по воздуху забросивший мяч на линию вратарской, где мощный форвард по баскетбольному перевисел всех в воздухе и по замысловатой траектории головой поразил цель – 2:0.Только после этого «Зенит» по-настоящему встрепенулся. К тому же не зря итальянскому тренеру Фабио Капелло приписывают фразу, что 2:0 – его нелюбимый счёт, так как при нём футболисты расслабляются.Не обошлось и без спасений Кобзева. Отразить удар хавбека Сергея Черненко 86-й минуте было сложно из-за рикошета, но вратарь справился, а прибежавший на добивании форвард Никита Колесин «расстрелял» сетку с внешней стороны.И всё же даже в концовке у «Металлурга» было намного больше моментов в быстрых ответных атаках, чем у «Зенита». Кононенко блеснул бразильской техникой на фланге, ушёл от двоих соперников, сыграл в «стенку» с Бушуевым, но пробил прямо во вратаря. Спустя пару минут вышедший на замену Никита Панов в падении бил с угла вратарской, Пензу вновь выручил голкипер Степан Дёгтев.Липчане переместились на 5-е место в турнирной таблице – 15 игр, 28 очков, но при этом отставание от лидера сократилось всего до 4-х очков. Лидер, между прочим новый: «Динамо» из Санкт-Петербурга в гостях обыграло победителя первого круга «Салют» - 2:0 и возглавило гонку. Борьба только начинается. Перед визитом в Санкт-Петербург 16 августа «сталеварам» нужно постараться не потерять очки в двух домашних матчах – с «Ротором-2» и со «Строгино».Ближайшая игра с волгоградскими дублёрами в субботу 2 августа начнётся в 17:00.0:1 - Д.Сёмин, 7. 0:2 - Бушуев, 72. 1:2 - Ром.Смирнов, 82.58.С.Дёгтев. 20.Ал-др Дементьев (18.Прозоров, 46) 69.Теречев. 29.Д.Королёв (к). 2.Арт.Кулаков. 8.Даценко (95.Ром.Смирнов, 62). 4.Черненко. 17.Е.Егоров. 77.П.Макаров. 27.Колесин. 7.Кашицын (9.А.Комиссаров, 46).16.Кобзев. 80.Донцов. 67.Ткачук. 76.Ананьев. 28.Кононенко. 8.Пахомов (к). 27.Казимир (22.Бушуев, 62). 17.Глухов. 19.Бадртдинов (11.Н.Панов, 81). 7.Д.Сёмин (4.Горунков, 81). 31.Гайдук.Ал-др Дементьев, 10. П.Макаров, 39 - Кононенко, 56. Кобзев, 88.М.Богданавичус, Т.Валов, М.Ивлев (все Москва).Р.Федулеев (Заречный).Т.Шевченко (Калининград)26 июля. Пенза. Стадион «Зенит». 187 зрителей.