Нарушитель ПДД выложил в Интернет компромат на самого себя

В век высоких технологий штраф может прилететь откуда угодно.

Сотрудники Госавтоинспекции Лебедянского района привлекли к ответственности 17-летнего местного жителя за езду без прав.Как сообщили в Автоинспекции, нарушитель … сам выложил в Сеть видео, в котором он управляет транспортным средством, не достигнув 18-летия - возраста получения водительского удостоверения. Инспекторы ПДД натолкнулись на запись во время мониторинга Интернета.В отношении молодого человека в присутствии законного представителя автоинспекторами составлены административные протоколы по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством», ч. 1 ст. 12.5 «Управление транспортным средством при наличии неисправностей»..Кроме того, родители несовершеннолетнего будут привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».