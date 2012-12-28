Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Почта на Бородинской: открывается и закрывается, когда пожелает
Общество
Трое липчан вернулись из украинского плена
Общество
Глава СК РФ поручил проверить инцидент с падением пассажирки в липецком микроавтобусе
Происшествия
«Свет-конец» на Слободе
Общество
В ДТП попали дети на самокате, подростки и взрослые на мотоциклах
Общество
Липчанин нашел наркотики и за это поплатился
Происшествия
Липецкая вечЁрка: выпавшая из окна малышка, вернувшиеся из плена и дома с флюгерами
Общество
Житель Липецкой области получил 71 330 рублей «чернобыльских» выплат, не имея на то права
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подешевели овощи, подорожали яйца, сахар и соль
Общество
Шестилетний мальчик случайно проглотил металлический шарик
Общество
Читать все
Каждый шестой липчанин работает в торговле
Общество
На Товарищеской пять дней течет вода
Общество
Нарушитель ПДД выложил в Интернет компромат на самого себя
Происшествия
Липчан предупреждают: будет гроза
Общество
В «Металлург» перешли футболисты с богатым опытом «Лучшей лиги мира»
Спорт
Выходные в Липецке: фестиваль Высоцкого, битва комиков и фильмы, фильмы, фильмы…
Общество
Липецкая вечЁрка: выпавшая из окна малышка, вернувшиеся из плена и дома с флюгерами
Общество
Крал всё, что видел - велосипеды, мобильный телефон
Происшествия
В Липецкой области отбой воздушной опасности
Общество
В районе Дикого отключат холодную воду
Общество
Читать все
Происшествия
959
сегодня, 11:13
5

Нарушитель ПДД выложил в Интернет компромат на самого себя

В век высоких технологий штраф может прилететь откуда угодно.

Сотрудники Госавтоинспекции Лебедянского района привлекли к ответственности 17-летнего местного жителя за езду без прав.

Как сообщили в Автоинспекции, нарушитель … сам выложил в Сеть видео, в котором он управляет транспортным средством, не достигнув 18-летия - возраста получения водительского удостоверения. Инспекторы ПДД натолкнулись на запись во время мониторинга Интернета.

В отношении молодого человека в присутствии законного представителя автоинспекторами составлены административные протоколы по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством», ч. 1 ст. 12.5 «Управление транспортным средством при наличии неисправностей»..

Кроме того, родители несовершеннолетнего будут привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
ПДД
Интернет
штраф
0
0
0
2
8

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
пешеход
40 минут назад
Самое время лишить недоводятла в/у, которое он получит после 18 лет.
Ответить
Александр Н.
сегодня, 11:47
Не хвались,вот и спалился.
Ответить
Однако
сегодня, 11:40
Молодец мальчик. Хорошего сына воспитали родители.
Ответить
!
сегодня, 11:30
О как здорово! Сотрудникам ГАИ теперь можно вообще из кабинета не выходить!
Ответить
Давно
сегодня, 11:26
Замечено интернет это зло.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить