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В России
6
59 минут назад

В РФ с ноября 2025 года начнут взыскивать долги с россиян без суда

Если человек не оплатит и не подаст возражение, налоговая вынесет решение о взыскании.

В ноябре 2025 года в России начнут взыскивать налоговые долги с граждан без обращения в суд, — пишут «Известия».

Это коснется граждан, которые заявляют о своих обязательствах самостоятельно — например, при подаче декларации. Механизм будет работать, если не оспорить доначисление. Правительственная комиссия 7 июля одобрила такую инициативу ко второму чтению законопроекта об упрощенном порядке. Документ с заседания есть в распоряжении редакции.

Как пояснил гендиректор юркомпании «Митра» Юрий Мирзоев, если закон о внесудебном взыскании примут, порядок будет таким: налоговая направит уведомление или требование об уплате, и если человек не заплатит и не подаст возражение, инспекция вынесет решение о взыскании. Сначала средства спишут с банковских счетов, а если их не хватит, к делу подключатся приставы, которые взыщут долг за счет имущества.

Уведомление о решении можно будет получить через личный кабинет на сайте ФНС, портал «Госуслуги» или заказным письмом. Если гражданин подаст возражение, налоговая, как и сейчас, будет обязана идти в суд. Согласно документу к заседанию правкомиссии, на несогласие отводится 30 дней.
долги
суд
экономика
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