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Происшествия
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сегодня, 10:07
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У «Большого Трубного» ранним утром на бок лег грузовик
Через два часа его поставили на колеса.
ДТП обошлось без пострадавших и разлива топлива.
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