У «Большого Трубного» ранним утром на бок лег грузовик

Через два часа его поставили на колеса.

Сегодня в 4 часа на Лебедянском шоссе в районе магазина «Большой Трубный» водитель грузового автомобиля «Хендай» не справился с управлением. Машина опрокинулась и легла набок. В 05:50 грузовик поставили на колеса.ДТП обошлось без пострадавших и разлива топлива.