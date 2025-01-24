70-летняя женщина пострадала в горящем доме

Дом полностью сгорел.

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Вечером 23 января в селе Ламское Становлянского округа во время пожара жилом доме пострадала 70-летняя женщина. Дом сгорел полностью, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.В деревне Пашинино Долгоруковского района сгорела кровля и имущество одной из квартир двухквартирного дома, а в Грязях на улице Пугачева огонь повредил отделку подвала жилого дома на двух квадратных метрах.В селе Бородинское Липецкого округа и елецких Лавах горел мусор на открытом пространстве, а в девятиэтажном доме в Липецке на проспекте 60 лет СССР в электрощитовой произошло короткое замыкание, которое не привело к пожару.