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сегодня, 13:45
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За разблокировку телефона и установку приложений с пенсионерки взяли 39 тысяч рублей
На следующий день женщина одумалась и обратилась в полицию.
У пожилой женщины заблокировался сотовый телефон и она вызвала мастера по ремонту, найдя его контакты на сайте объявлений.
«Разблокировав телефон и установив несколько приложений, мастер запросил за работу 39 100 рублей, которые пенсионерка с его помощью перевела через банковское приложение. На следующий день женщина усомнилась в стоимости услуги и обратилась в полицию», — сообщает пресс-служба УМВД России о Липецкой области.
25-летнего индивидуального предпринимателя из Липецкого района вычислили и он уже вернул пенсионерке деньги. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
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