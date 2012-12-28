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сегодня, 13:45
7

За разблокировку телефона и установку приложений с пенсионерки взяли 39 тысяч рублей

На следующий день женщина одумалась и обратилась в полицию.

В липецкий отдел полиции №3 обратилась 83-летняя пенсионерка с заявлением о мошенничестве.

У пожилой женщины заблокировался сотовый телефон и она вызвала мастера по ремонту, найдя его контакты на сайте объявлений.

«Разблокировав телефон и установив несколько приложений, мастер запросил за работу 39 100 рублей, которые пенсионерка с его помощью перевела через банковское приложение. На следующий день женщина усомнилась в стоимости услуги и обратилась в полицию», — сообщает пресс-служба УМВД России о Липецкой области.

25-летнего индивидуального предпринимателя из Липецкого района вычислили и он уже вернул пенсионерке деньги. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
мошенничество
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
горожанин
11 минут назад
Жуликов таких развелось - просто жесть. Только неотвратимость наказания может эту мерзость остановить.
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ЛС
24 минуты назад
Хватит издеваться над пенсионеркой, неизвестно,что с вами будет,в какое Плеханово вас отправят. За такие деньги можно два телефона купить. Наглость просто.
Ответить
В
сегодня, 14:06
Плеханово надо обращаться ! В полиции не те специалисты !
Ответить
больной пациент
сегодня, 14:16
В плеханово -это теперь только по блату
Ответить
???
сегодня, 13:56
Небось айфон последней модели у старушки был ?
Ответить
!!!!
41 минуту назад
Свобода договора: он предложил, она согласилась… Телефон разблокировали. Работа выполнена. Могла поторговаться, но не сделала. Вопрос мошенничества - спорный. Мастер в эту сумму оценил свой труд.
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ст. 159 УК
14 минут назад
Свобода договора: он предложил, она согласилась… Телефон разблокировали. Работа выполнена. Могла поторговаться, но не сделала. Вопрос мошенничества - спорный. Мастер в эту сумму оценил свой труд. "Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием." Вот это оно и есть - приобретение права на имущество путем злоупотребления доверием.
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