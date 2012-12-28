За разблокировку телефона и установку приложений с пенсионерки взяли 39 тысяч рублей

На следующий день женщина одумалась и обратилась в полицию.

В липецкий отдел полиции №3 обратилась 83-летняя пенсионерка с заявлением о мошенничестве.У пожилой женщины заблокировался сотовый телефон и она вызвала мастера по ремонту, найдя его контакты на сайте объявлений.«Разблокировав телефон и установив несколько приложений, мастер запросил за работу 39 100 рублей, которые пенсионерка с его помощью перевела через банковское приложение. На следующий день женщина усомнилась в стоимости услуги и обратилась в полицию», — сообщает пресс-служба УМВД России о Липецкой области.25-летнего индивидуального предпринимателя из Липецкого района вычислили и он уже вернул пенсионерке деньги. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».