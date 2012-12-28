В РОРП ЛО поблагодарили за плодотворное сотрудничество омбудсмена по защите прав предпринимателей Александра Бабанова

С его помощью бизнес-сообщество за пять последних лет сумело решить много системных проблем, рожденных новой реальностью: пандемией, импортозамещением, изменением законодательства.Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Липецкой области Александр Бабанов представил доклад об итогах своей работы за 2020-2024 годы перед Региональным объединением работодателей и предпринимателей Липецкой области.— Сегодняшнее мероприятие заключительное в этом году. Мы подводим итоги пятилетнего срока деятельности Александра Александровича, которого мы давно знаем еще по работе директором ООО «Научно-производственного предприятия «Валок-Чугун». В 2020 году наше Объединение поддержало его кандидатуру на конкурентных выборах Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой области. Вместе мы прошли эти пять лет. И сегодня мы подведем не только итоги года, но то, что было нами сделано за эти годы, какие проблемы удалось решить и чего нам ждать в следующем году, — так обозначила тему встречи заместитель председателя правления – исполнительный директор Регионального объединения работодателей и предпринимателей Липецкой области Ольга Митрохина.Александр Бабанов назвал бизнес-сообщество своим главным работодателем. С помощью слайдов он напомнил предпринимателям о том, что он сделал в своей должности. В частности, за пять лет он как уполномоченный рассмотрел 1648 письменных и устных обращений. Их количество постепенно росло из года в год. От 282 в 2020-м до 335 — в этом году, что, безусловно, является свидетельством роста авторитета областного института омбудсмена.— Кажется, что жалоб было не много. Но за каждой из них — предприниматель со своей бедой, а за ним — его коллектив, в котором могут быть и тысячи людей, — сказал в качестве комментария к диаграмме со столбцами обращений Александр Бабанов.Главная проблема, которую удалось сдвинуть — конфликты с липецкой «дочкой» «Россетей» по вопросам начислений за безучетное потребление электроэнергии. Штрафные санкции сетевой компании превышали в сто и больше раз фактическое, по счетчикам, потребление электроэнергии ее контрагентами! При неоплате таких счетов на предприятии или в организации просто выключали свет. Впервые эта проблема была озвучена на площадке РОРП ЛО. Далее к решению этого вопроса подключились Правительство региона и другие деловые объединения.— Все, этой проблемы уже нет. Но на ее месте возникла иная — техподключение к сетям. Сейчас мы работаем над тем, чтобы максимально сократить для бизнеса этот длинный и дорогой процесс, — сказал Александр Бабанов.В 2021-м году системными проблемами бизнеса стали риски уголовного преследования предпринимателей, получивших гранты и субсидии на развитие своего дела, а также ликвидация некоммерческих торговых объектов, оказавшихся вне отведенных для этого органами власти зон. 2022-й год - возник кадровый кризис, у которого до сих пор нет никакого решения: повышение зарплат в несколько раз не решает проблемы. В 2023-м вмешательства, как Александра Бабанова, так и прокуратуры потребовала ставшая системной проблема отказа заказчиков платить по счетам за выполненные работы по муниципальным и государственным контрактам, а также риски штрафных санкций в связи с изменением закона о рекламе, обязавшего маркировать ее сегмент в Интернете.Если говорить о текущем годе, то глобальными для бизнеса стали проблемы импортозамещения западного оборудования и технологии, а также усугубляющийся дефицит инженерных и рабочих кадров на рынке труда с постоянной тенденцией к увеличению зарплат. В ТОП-10 вакансий фигурируют слесарь, сварщик, инженер, водитель, машинист, оператор, монтажник, мастер, монтер и токарь.С Александром Бабановым предприниматели долго говорили о рисках оптимизации бизнеса. Ведь на этот процесс у фискалов и силовиков — свои взгляды. Несмотря на амнистию для бизнеса, который вынужден использовать схемы сокращения налогов, чтобы не выпасть из схем «упрощенки» (сумма налогов после перехода на основную систему резко вырастает), региональный Уполномоченный предупредил участников РОРП ЛО о том, что специалисты налоговой службы при помощи искусственного интеллекта научились обрабатывать огромные базы данных и легко вычислять любителей сыграть с государством в азартные игры.— Основные претензии налоговой: оптимизация налогов, разрыв по оплате НДС, получение бизнесом льгот, на которые он не имеет права. Работают в ФНС очень серьезно. 90% своих исков налоговики выигрывают. На налоговые проверки, кстати, введенный в марте 2022 года мораторий не распространяется, — заметил Александр Бабанов.Уполномоченный позитивно отозвался о своей работе с рядом ведомств, с которыми раньше взаимодействовать было сложнее. С прокуратурой, сократившей в 10 раз число проверок бизнеса со стороны разных контролирующих организаций. С региональным управлением ФАС, которое очень внимательно к аргументам предпринимателей. С УФСИН по Липецкой области, сотрудничающем с работодателями в выполнении их заявок на осужденных, которых по решениям судов переводят из колоний в исправительные центры, где они могут с пользой для общества в течение оставшегося срока уголовного наказания работать на предприятиях. С областным управлением ФССП, сотрудники которого стали быстрее взыскивать долги по решениям судов.— Вы, Региональное объединение работодателей и предпринимателей Липецкой области, которое дает более 50 % налогов в областной бюджет, остаетесь главным местным бизнес-сообществом. Я был рад эти пять лет работать для вас, — сказал Александр Бабанов.Участники РОРП ЛО поблагодарили регионального уполномоченного за его нелегкий труд.— Бизнес — дело нелегкое. В своей деятельности мы все сталкиваемся с разными проблемами. И как раз уполномоченный по правам предпринимателей — это тот, к кому мы можем обратиться за помощью. Сегодня мы поговорили о тех системным проблемах, которые были за эти пять лет решены на нашей площадке. Уверена, это был нужный для нас всех разговор, — сказала в завершении встречи заместитель председателя правления – исполнительный директор Регионального объединения работодателей и предпринимателей Липецкой области Ольга Митрохина.