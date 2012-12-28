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Общество
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сегодня, 14:25
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В Липецкой области усилена охрана лесов
Штраф за несанкционированную рубку доходит до полумиллиона рублей.
«С 1 по 31 декабря усиливается охрана лесов и увеличивается число патрулей. Организуются мобильные группы и стационарные посты на федеральных и областных трассах, на лесных дорогах. В дежурствах на кордонах и в рейдах патрульных групп участвуют сотрудники лесной охраны и правоохранительных органов, общественные лесные инспекторы и казаки отдельского казачьего общества Липецкой области. Цель операции — пресечение попыток хищения хвойного молодняка, привлечение к ответственности незаконных рубщиков — браконьеров, пресечение перевозок новогодних сосен и елей без соответствующих разрешительных документов», — сообщает пресс-служба управления лесного хозяйства Липецкой области.
Об ответственности за незаконную рубку предупреждают установленные в населенных пунктах и на лесных дорогах плакаты. Сейчас штраф за несанкционированную рубку доходит до 500 тысяч рублей. Браконьерам также может грозить уголовная ответственность.
Фото - vk.com/uprlesxoz48
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