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сегодня, 14:25
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В Липецкой области усилена охрана лесов

Штраф за несанкционированную рубку доходит до полумиллиона рублей.

В Липецкой области началась операция «Ёлочка» — ежегодное предновогоднее мероприятие по пресечению незаконных рубок хвойного молодняка на землях лесного фонда. Его совместно проводят управление лесного хозяйства и УМВД России по Липецкой области.

«С 1 по 31 декабря усиливается охрана лесов и увеличивается число патрулей. Организуются мобильные группы и стационарные посты на федеральных и областных трассах, на лесных дорогах. В дежурствах на кордонах и в рейдах патрульных групп участвуют сотрудники лесной охраны и правоохранительных органов, общественные лесные инспекторы и казаки отдельского казачьего общества Липецкой области. Цель операции — пресечение попыток хищения хвойного молодняка, привлечение к ответственности незаконных рубщиков — браконьеров, пресечение перевозок новогодних сосен и елей без соответствующих разрешительных документов», — сообщает пресс-служба управления лесного хозяйства Липецкой области.

Об ответственности за незаконную рубку предупреждают установленные в населенных пунктах и на лесных дорогах плакаты. Сейчас штраф за несанкционированную рубку доходит до 500 тысяч рублей. Браконьерам также может грозить уголовная ответственность.

Фото -  vk.com/uprlesxoz48

леса
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
Житель
3 минуты назад
Куда же теперь с дамой ехать?
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Надя
6 минут назад
Они сами воруют лес под шумок.
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гость
13 минут назад
А если я на дачном заброшенном участке срубил самосев?
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А
27 минут назад
Что характерно, лесовозы спокойно себе делают свое дело, а тут за елочку подошло время простого Ивана шкурить, где она справедливость
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Ёлы Палыч
35 минут назад
весь лес загажен мусором, никто на полигон не вывозит, эти посты должны быть круглогодично и суточно,
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Неравнодушный
35 минут назад
Народ газифицируется... Кто, ка может...
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Да
51 минуту назад
И это правильно. Не сажал - не руби. Срубил - самого посадили.
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Тыквоголовый
53 минуты назад
Жаль ёлочек зачем их рубить пускай растут
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