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В России
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сегодня, 13:04
В РФ учредили премии в области детской и подростковой литературы
В России с 2025 года будут присуждать премии в области детской и подростковой литературы.
Премии в размере по 1,5 млн рублей каждая будут вручаться в семи номинациях. Награды получат авторы лучших прозаических произведений для детей и для подростков, а также поэты, написавшие лучшие детские и лучшие подростковые стихи. Кроме того, премии будут вручаться за лучшую иллюстрированную книгу для детей и подростков и за лучший издательский проект для детской и подростковой аудитории. Одна из премий будет вручена за вклад в развитие детской литературы, — говорится на сайте кабмина.
Лауреаты премии будут определяться правительством на основании решения межведомственного совета по её присуждению.
Учреждённая награда внесена в перечень международных, иностранных и российских премий за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, культуры, литературы, искусства, туризма и средств массовой информации, суммы которых не подлежат налогообложению.
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