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278
41 минуту назад
2

Зима пришла – клубника зацветала

Природа творит чудеса

Первый день зимы ознаменовался очередными чудесами. Читатели присылают в редакцию и соцсети постят результаты теплого начала зимы.

photo_2024-12-01_18-24-15.jpg

photo_2024-12-01_18-24-16.jpg

В цветы в некоторых грязинских палисадниках словно снова вдохнули жизнь.

А в Задонске и вовсе клубника зацвела, как сообщается в сообществе «Задонск в эфире»
глобальное потепление
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Клюев
4 минуты назад
Крепитесь, люди, скоро лето!
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ищущий истину
30 минут назад
П поверьям это сулит не очень хорошо
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