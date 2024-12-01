Поездка несовершеннолетних на машине завершилась страшным ДТП: погибла 15-летняя девочка
Ужесточение «мигрантских» законов, упрощение регистрации парковочных мест – законы, которые вступают в силу в декабре
Поездка несовершеннолетних на машине завершилась страшным ДТП: погибла 15-летняя девочка
Ужесточение «мигрантских» законов, упрощение регистрации парковочных мест – законы, которые вступают в силу в декабре
Общество
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41 минуту назад
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Зима пришла – клубника зацветала
Природа творит чудеса
В цветы в некоторых грязинских палисадниках словно снова вдохнули жизнь.
А в Задонске и вовсе клубника зацвела, как сообщается в сообществе «Задонск в эфире»
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