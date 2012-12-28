Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Раскаты в Липецке: взрывотехники уничтожают обломки БПЛА
Происшествия
«Мы сидим без отопления и горячей воды, а на улице мороз!»
Общество
Пивных магазинов-трансформеров в многоэтажках больше не будет
Общество
Сегодня в Липецке: большой «конец света» и липчане назвали самые желанные подарки на Новый год
Общество
В Усманском районе перевернулся «ВАЗ» под управлением 75-летней женщины
Происшествия
В столкновении «Лэнд Крузера» и «Нивы» пострадали два человека
Происшествия
33-летняя женщина отомстила отказавшемуся её везти таксисту
Происшествия
В Усмани «Лада» сбила 21-летнюю девушку: ДТП записала камера наблюдения
Происшествия
Вслед за «Ривьерой» эвакуация происходит в «Европе»
Происшествия
Кто зарабатывает на платной парковке в 24-м микрорайоне?
Общество
Читать все
33-летняя женщина отомстила отказавшемуся её везти таксисту
Происшествия
Липецкий художник восстановил испорченное вандалом граффити с изображением известного киноактера
Общество
Селфи в новогодней арке обошлось в 2000 рублей
Происшествия
Горбатый мост в Липецке сдан в срок и в соответствии с проектом
Общество
В отношении сбившего 21-летнюю девушку водителя возбуждено уголовное дело
Происшествия
Липецк получает все меньше средств из федерального бюджета
Общество
Татарские тюбетейки в награду
Спорт
Липецкий театр нацелился на «Золотую маску»
Культура
Из-за роста расходов на программу «Мой двор» благоустройство 13 общественных пространств перенесли на 2025 год
Общество
Антициклон принес в Липецкую область потепление
Погода в Липецке
Читать все
Общество
1266
сегодня, 14:21
8

Липецкий художник восстановил испорченное вандалом граффити с изображением известного киноактера

Это стоило Дмитрию Савосте двух часов работы и расходов на краску.

Изображение актера Сергея Бодрова-младшего в роли героя фильма «Брат» на улице Кривенкова восстановлено. Сделал это автор граффити, липецкий художник Дмитрий Савоста, после того как прочитал о случае вандализма на GOROD48.

— Это стоило мне двух часов работы и расходов на краску, — сказал Дмитрий. — Но это вообще-то редкость, чтобы портили такие работы.

«Брата» на стене теплового пункта Дмитрий Савоста нарисовал пять лет назад. Сейчас художник даже не помнит, кто заказал ему граффити.

Напомним, на прошлой неделе сотрудники департамента развития территории выдали предписание собственнику пункта об устранении матерного слова, появившегося на подбородке «Брата».

ea6fy2vjdkexvm4tg276cgeyfm3miwm9.webp

Энергетики закрасили непотребство белой краской. Издалека стало казаться, что киногерой неудачно побрился, и заклеил порез лейкопластырем. Но сейчас у него все, как говорится, зажило.
граффити
благоустройство
0
0
0
32
2

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Землянин
сегодня, 15:49
А что там столько автохлама в округе? Куда смотрит управление главного смотрителя?
Ответить
Зато
сегодня, 15:54
Как в Лос-Анджелесе
Ответить
Юний грязи
сегодня, 15:24
Защитник родины стерли и стерли важность какая.
Ответить
Юрий гряэи
сегодня, 15:24
Да правда политический деятель как же обидно
Ответить
Гость
сегодня, 15:06
Руки оторвать тому кто испортил, и штраф не хилый впаять
Ответить
Гость
сегодня, 15:02
Руки оторвать тому кто испортил, и штраф не хилый впаять
Ответить
Алкан лтз
сегодня, 14:36
А шош не показали как теперь стало
Ответить
Липецк
сегодня, 14:25
Большое спасибо!
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru