Сегодня в Липецке: большой «конец света» и липчане назвали самые желанные подарки на Новый год
Липецкий художник восстановил испорченное вандалом граффити с изображением известного киноактера
Из-за роста расходов на программу «Мой двор» благоустройство 13 общественных пространств перенесли на 2025 год
Общество
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сегодня, 14:21
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Липецкий художник восстановил испорченное вандалом граффити с изображением известного киноактера
Это стоило Дмитрию Савосте двух часов работы и расходов на краску.
— Это стоило мне двух часов работы и расходов на краску, — сказал Дмитрий. — Но это вообще-то редкость, чтобы портили такие работы.
«Брата» на стене теплового пункта Дмитрий Савоста нарисовал пять лет назад. Сейчас художник даже не помнит, кто заказал ему граффити.
Напомним, на прошлой неделе сотрудники департамента развития территории выдали предписание собственнику пункта об устранении матерного слова, появившегося на подбородке «Брата».
Энергетики закрасили непотребство белой краской. Издалека стало казаться, что киногерой неудачно побрился, и заклеил порез лейкопластырем. Но сейчас у него все, как говорится, зажило.
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