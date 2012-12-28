C 15 ноября для рыбаков-любителей вводятся запреты

Рыбаков предупреждают о вступающих с 15 ноября по 31 марта запретах.

С 15 ноября по 31 марта вводятся запреты на вылов водных биологических ресурсов на зимовальных ямах, а также повсеместно — на подводную охоту.Как сообщает Верхнедонской отдел рыбоохраны АЧТУ Росрыболовства, при любительском и спортивном рыболовстве запрещается вылов с помощью кружков и жерлиц с общим количеством кружков (одинарных, двойных и тройных) более 10 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина.За нарушения рыбакам грозят штрафы с конфискацией лодки и орудия добычи.