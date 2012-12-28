Председатель городского департамента спорта займет пост начальника областного управления молодежной политики
Липецкая вечЁрка: смерть на территории ЖК «Турист», кого обвинили в побеге заключенных и самокатный скандал
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства обязали навести порядок на берегах Липовки
Общество
1428
сегодня, 13:48
6
C 15 ноября для рыбаков-любителей вводятся запреты
Рыбаков предупреждают о вступающих с 15 ноября по 31 марта запретах.
Как сообщает Верхнедонской отдел рыбоохраны АЧТУ Росрыболовства, при любительском и спортивном рыболовстве запрещается вылов с помощью кружков и жерлиц с общим количеством кружков (одинарных, двойных и тройных) более 10 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина.
За нарушения рыбакам грозят штрафы с конфискацией лодки и орудия добычи.
5
0
0
7
2
Комментарии (6)