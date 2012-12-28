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Общество
1428
сегодня, 13:48
6

C 15 ноября для рыбаков-любителей вводятся запреты

Рыбаков предупреждают о вступающих с 15 ноября по 31 марта запретах.

С 15 ноября по 31 марта вводятся запреты на вылов водных биологических ресурсов на зимовальных ямах, а также повсеместно — на подводную охоту.

Как сообщает Верхнедонской отдел рыбоохраны АЧТУ Росрыболовства, при любительском и спортивном рыболовстве запрещается вылов с помощью кружков и жерлиц с общим количеством кружков (одинарных, двойных и тройных) более 10 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина.

За нарушения рыбакам грозят штрафы с конфискацией лодки и орудия добычи.
рыбалка
браконьерство
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Зимний рыбак
31 минуту назад
Кто же теперь без Уваркиной издаст постановление о запрете выхода на лёд?
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александр
35 минут назад
вы нинайдете не один подписаный закон
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александр
36 минут назад
запомните что вы живете на афертах
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65+
сегодня, 14:54
Надо запретить зимнюю рыбалку ! Зимой рыба должна отдыхать !
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Хочу
сегодня, 14:45
Назад в СССР,чтобы всех чинуш на Соловки.
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Андрей
сегодня, 14:19
В средневековье в королевские леса и водоёмы вообще нос совать нельзя было. Так что прогресс на лице, как говорится. Правда все карповые и карасёвые пруды - озёра почему то платные стали... А в "Сосновой горе" единственный выход к водоёму закрыли под прикрытием детского лагеря, хотя и он(детский лагерь) не имеет на это права. Свободная страна, кто что хочет, тот то и делает.
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