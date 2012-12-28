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Происшествия
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23 минуты назад
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Пять дней идут поиски пропавшей Светланы Гревцевой
Друзья и родственники пропавшей говорят, что в этот раз нет помощи ни от правоохранителей, ни от спасателей. Родственники прочесывают лес самостоятельно.
Женщина может быть дезориентирована.
Под ориентировкой поисковой группы «Лиза Алерт Липецк» знакомые женщины пишут, что помощь в поисках женщины на этот раз серьезной никто не оказывает – ни правоохранительные органы, ни спасатели. Родственники и друзья женщины самостоятельно прочесывают лес.
Сейчас близкие просят откликнуться возможных свидетелей, владельцев видеорегистраторов машин, проезжавших 25 и 24 октября в районе сёл Фащевка, Октябрьское, поселок Первомайский с 14 до 17 часов. В группе поиска откликнулась женщина, которая опознала пропавшую. Со слов очевидицы, 21 или 22 октября похожая женщина ловила попутку на усманской трассе по направлению к Фащевке, Сошкам и Двуречек.
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