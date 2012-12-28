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Происшествия
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32 минуты назад
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Предложение взятки полицейскому обошлось в 550 000 рублей
Мужчина пытался откупиться от административной статьи, а попал под уголовную.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 12 февраля этого года в период с 14:30 по 16:30 в отделении по вопросам миграции МО МВД России «Данковский» мужчина предложил полицейскому взятку в 50 000 рублей за непривлечение его к административной ответственности по статье 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства».
Но полицейский от взятки отказался и сообщил обо всём в дежурную часть. В результате мужчину осудили по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ.
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