Предложение взятки полицейскому обошлось в 550 000 рублей

Мужчина пытался откупиться от административной статьи, а попал под уголовную.

Данковский городской суд оштрафовал на полмиллиона рублей уроженца Республики Азербайджан за покушение на дачу взятки полицейскому. Сумма взятки — 50 тысяч рублей также конфискована в доход государства.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 12 февраля этого года в период с 14:30 по 16:30 в отделении по вопросам миграции МО МВД России «Данковский» мужчина предложил полицейскому взятку в 50 000 рублей за непривлечение его к административной ответственности по статье 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства».Но полицейский от взятки отказался и сообщил обо всём в дежурную часть. В результате мужчину осудили по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ.