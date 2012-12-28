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Общество
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сегодня, 15:29
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На улице Володарского появилась новая дорога, но осталась разрушенной лестница в лог
В мэрии говорят, что все идет по плану.
Однако у жителей Володарского осталась еще одна беда: разрушенная лестница с поручнями, которую когда-то сделали на крутом спуске. Часть этих руин в этом году убрал застройщик ЖК «На Депутатской», сделавший через спуск транспортный выезд, а все остальное осталось как есть — руиной.
… В начале июня на заседании комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройства горсовета депутат от этого округа Вера Урываева продемонстрировала фотографии разбитой улицы Володарского возле стройплощадки двух 25-этажных башен нового жилого комплекса. Разгневанную Урываеву успокаивал тогда председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев. Он сообщил, что к концу лета на Володарского компания «СДК» построит 700 метров дороги с основанием из щебня. А лестницу должен восстановить застройщик. Тогда же заместитель председателя городского департамента градостроительства и архитектуры Максим Куликов (который уже уволился) добавил, что застройщик пообещал восстановить пешеходную дорожку, прилегающую к территории ЖК, к 16 июня.
Сегодня — 27 сентября. Лестница как была разрушенной, так такой и осталась. Как же так?
«Сейчас будем восстанавливать. Первостепенно мы укладывали асфальт на улице Володарского, после чего застройщик должен восстановить лестницу. Такая последовательность была согласована и с ним, и с подрядчиком, который ремонтировал дорогу. Иначе восстановленная лестница могла создать неудобства при укладке асфальта. До конца следующей недели лестницу должны восстановить», — ответили GOROD48 в пресс-службе городской администрации.
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