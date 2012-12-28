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сегодня, 15:29
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На улице Володарского появилась новая дорога, но осталась разрушенной лестница в лог

В мэрии говорят, что все идет по плану.

На улице Володарского заасфальтировали дорогу, которую компания «СДК» должна была сделать еще летом. Но хорошо, что так. Теперь у жителей этой крутой улицы в районе Дикого, которая начинается от Индустриальной и заканчивается у гаражного кооператива «Монтажник-2», появилась возможность почувствовать себя горожанами, ведь та разбитая донельзя дорога, которая у них была, считалась направлением.

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Однако у жителей Володарского осталась еще одна беда: разрушенная лестница с поручнями, которую когда-то сделали на крутом спуске. Часть этих руин в этом году убрал застройщик ЖК «На Депутатской», сделавший через спуск транспортный выезд, а все остальное осталось как есть — руиной.

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… В начале июня на заседании комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройства горсовета депутат от этого округа Вера Урываева продемонстрировала фотографии разбитой улицы Володарского возле стройплощадки двух 25-этажных башен нового жилого комплекса. Разгневанную Урываеву успокаивал тогда председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев. Он сообщил, что к концу лета на Володарского компания «СДК» построит 700 метров дороги с основанием из щебня. А лестницу должен восстановить застройщик. Тогда же заместитель председателя городского департамента градостроительства и архитектуры Максим Куликов (который уже уволился) добавил, что застройщик пообещал восстановить пешеходную дорожку, прилегающую к территории ЖК, к 16 июня.

Сегодня — 27 сентября. Лестница как была разрушенной, так такой и осталась. Как же так?

«Сейчас будем восстанавливать. Первостепенно мы укладывали асфальт на улице Володарского, после чего застройщик должен восстановить лестницу. Такая последовательность была согласована и с ним, и с подрядчиком, который ремонтировал дорогу. Иначе восстановленная лестница могла создать неудобства при укладке асфальта. До конца следующей недели лестницу должны восстановить», — ответили GOROD48 в пресс-службе городской администрации.
ремонт дорог
благоустройство
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
коля
45 минут назад
Там внизу источник и стена .как там на машине.я ничего не понимаю .а зимой .кто это придумал.
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Михаил
49 минут назад
Что тут поделаешь. Лесов нет поэтому и ветра. Территория оголена из за чего ветрам есть где разгуляться
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Партработник
сегодня, 16:43
Главное грамотно отвечать, а делать можно все через анус.
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Гость
сегодня, 15:52
Поставят спец работников с ближнего зарубежные они за 3-5 дней таких ступеней вырубят из грунта. Им же не впервой подобное мастерить. А для жителей и так сойдёт.
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