Профессиональный вор-путешественник попался после краж в Липецкой области

Житель Кабардино-Балкарии по дороге из Москвы стащил четыре телефона на полмиллиона рублей.





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Полицейские передали в суд дело жителя Кабардино-Балкарии, обвиняемого в серии краж электроники из магазинов Липецкой и Калужской областей.Следствие установлено, что 28 мая по дороге из Москвы в Липецк, обвимняемый сделал остановку в Данкове, где из салона сотовой связи украл два телефона стоимостью в 150 000 рублей. А в Липецке из сетевого магазина бытовой техники он похитил еще два телефона на сумму 340 000 рублей.Задержали гастролера уже на обратной дороге в Москву: кражи, как и автомобиль обвиняемого записали камеры наблюдения, и приметы были переданы наружным службам полиции. Телефоны были найдены в салоне машины.«Кроме того сотрудниками полиции установлена причастность обвиняемого к совершению краж двух ноутбуков в магазинах бытовой техники в Калуге. Ущерб составил 170 000 рублей.Известно, что ранее фигурант был неоднократно судим за совершение аналогичных краж», — сообщает прессс-служба УМВД РФ по Липецкой области.