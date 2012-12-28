Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Первые подробности: в столкновении грузовиков погиб водитель
Происшествия
Под Липецком столкнулись две фуры
Происшествия
При необходимости пункты временного размещения Липецка примут 5 000 человек
Общество
В Липецкой области до +21 и все еще без дождей
Погода в Липецке
В районах Дикого и Северного Рудника отключат холодную воду
Общество
Садиров готов извиниться за нарушение «честной игры», Бугаков говорит о пользе труда
Спорт
Сегодня в Липецке: где найти бесплатного репетитора, у липчан нет стартового капитала для бизнеса
Общество
Профессиональный вор-путешественник попался после краж в Липецкой области
Происшествия
Под Липецком сыграл чемпион России по футзалу: их вратарь забил гол, наш – просит прощения у болельщиков
Спорт
70 человек эвакуированы из автовокзала
Происшествия
Читать все
При необходимости пункты временного размещения Липецка примут 5 000 человек
Общество
В Липецкой области до +21 и все еще без дождей
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: где найти бесплатного репетитора, у липчан нет стартового капитала для бизнеса
Общество
«Квадра» на неделю отключает горячую воду жителям района Тракторного
Общество
Профессиональный вор-путешественник попался после краж в Липецкой области
Происшествия
В районах Дикого и Северного Рудника отключат холодную воду
Общество
В Грязях разбился 14-летний мотоциклист, а в Данковском районе 39-летний водитель «Фольксвагена»
Происшествия
Под Липецком сыграл чемпион России по футзалу: их вратарь забил гол, наш – просит прощения у болельщиков
Спорт
70 человек эвакуированы из автовокзала
Происшествия
Садиров готов извиниться за нарушение «честной игры», Бугаков говорит о пользе труда
Спорт
Читать все
Происшествия
1062
сегодня, 09:15
5

Профессиональный вор-путешественник попался после краж в Липецкой области

Житель Кабардино-Балкарии по дороге из Москвы стащил четыре телефона на полмиллиона рублей. 

Полицейские передали в суд дело жителя Кабардино-Балкарии, обвиняемого в серии краж электроники из магазинов Липецкой и Калужской областей. 

Следствие установлено, что 28 мая по дороге из Москвы в Липецк, обвимняемый сделал остановку в Данкове, где из салона сотовой связи украл два телефона стоимостью в 150 000 рублей. А в Липецке из сетевого магазина бытовой техники он похитил еще два телефона на сумму 340 000 рублей.

Задержали гастролера уже на обратной дороге в Москву: кражи, как и автомобиль обвиняемого записали камеры наблюдения, и приметы были переданы наружным службам полиции. Телефоны были найдены в салоне машины. 

«Кроме того сотрудниками полиции установлена причастность обвиняемого к совершению краж двух ноутбуков в магазинах бытовой техники в Калуге. Ущерб составил 170 000 рублей.

Известно, что ранее фигурант был неоднократно судим за совершение аналогичных краж», — сообщает прессс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

кража
0
0
4
2
3

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
zzloyzz
59 минут назад
Этот просто воровал, а есть "гастролёры" умеющие обманывать продавцов прямо на кассе.
Ответить
злой
сегодня, 10:00
а где эти магазины где нет рамок пищалок?
Ответить
Витек
сегодня, 09:57
так за генеральские миллиарды пожизненно должны давать
Ответить
Котик
сегодня, 09:47
Да теперь ему отдавать долги
Ответить
Александр Н.
сегодня, 09:29
Неисправимый.
Ответить
Рекомендуем
Общество
«Мы надеемся, что поставщики школьного питания просчитали все риски»
Общество
Липецкая область — в топ-30 по качеству автодорог
Здоровье
Андрей Филатов: «Прогноз на начало осени неблагополучный»
Общество
Парковочные разрешения в Липецке получили 2645 человек
Общество
2 сентября в Липецке в школу пойдут более 63,6 тысячи детей
Общество
2 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
На суточный рацион бродячей собаки в приюте мэрия Липецка заложила 274 рубля
Общество
Все кандидаты в губернаторы Липецкой области — миллионеры
Общество
Во время массированной атаки БПЛА 9 августа повреждения получили 106 домов
Общество
«Подвал как убежище — так себе идея...»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru