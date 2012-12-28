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Происшествия
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сегодня, 09:15
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Профессиональный вор-путешественник попался после краж в Липецкой области
Житель Кабардино-Балкарии по дороге из Москвы стащил четыре телефона на полмиллиона рублей.
Следствие установлено, что 28 мая по дороге из Москвы в Липецк, обвимняемый сделал остановку в Данкове, где из салона сотовой связи украл два телефона стоимостью в 150 000 рублей. А в Липецке из сетевого магазина бытовой техники он похитил еще два телефона на сумму 340 000 рублей.
Задержали гастролера уже на обратной дороге в Москву: кражи, как и автомобиль обвиняемого записали камеры наблюдения, и приметы были переданы наружным службам полиции. Телефоны были найдены в салоне машины.
«Кроме того сотрудниками полиции установлена причастность обвиняемого к совершению краж двух ноутбуков в магазинах бытовой техники в Калуге. Ущерб составил 170 000 рублей.
Известно, что ранее фигурант был неоднократно судим за совершение аналогичных краж», — сообщает прессс-служба УМВД РФ по Липецкой области.
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