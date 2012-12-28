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сегодня, 17:41
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37-летняя женщина через банкомат перевела мошенникам 2 миллиона 653 тысячи рублей

Она поверила звонку сотрудника «Центробанка».

37-летнюю жительницу Данкова мошенники обманули на 2 652 999 рублей. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, женщине позвонил сотрудник «Центробанка» и под предлогом предотвращения оформления кредита на её имя убедил перевести деньги на различные счета через банкомат в Липецке.

Среди жертв мошенников в последние дни оказался и 55-летний липчанин: с 1 июня по 14 сентября он пытался заработать на инвестициях, и перевёл аферистам 690 000 рублей.

37-летняя липчанка 16 сентября получила консультацию неизвестного в мессенджере и лишилась 265 046 рублей.

33-летний липчанин под предлогом предотвращения оформления кредита на его имя перевёл мошенникам 620 000 рублей.

46-летний мужчина хотел купить двигатель для мопеда на сайте объявлений, потом продолжил общение с продавцом в мессенджере и перевёл ему 38 140 рублей. Двигатель покупатель так и не получил.

34-летней липчанке сначала позвонил «оператор сотовой связи», потом сотрудники «Центробанка» и «Госуслуг». В результате женщина поверила своим собеседникам и перевела мошенникам через мобильное приложение 802 202 рубля.

А в Грязях 75-летнюю женщину на 84 000 рублей обманул «оператор сотовой компании».
мошенничество
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Липчанин
13 минут назад
Ну центробанк то у нас в городе один! Туда почему никто не обратился?!
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Патриот
53 минуты назад
Не верь никому и себе через раз.
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Гость
21 минуту назад
Я и тебе сейчас не верю, веришь мне
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Серрая Воррона
сегодня, 18:15
Хоть бы кто кусочек сыра перевел...
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Правильный.
сегодня, 18:09
Во сколько денег. А кричат коммуналки душат денег нет. Тут не тысячи а уж миллионы переводят.
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555
сегодня, 17:49
Обалдеть люди не знают куда деньги деть
Ответить
Да уж
30 секунд назад
На чёрный день... Теперь день у них Черный
Ответить
Правильный.
сегодня, 18:11
А все жалуются на жизнь что плохая, ни у кого денег нет. А тут глянь какие бабки переводят. Если лишние лучше бы в детский дом перевела детям.
Ответить
12 минут назад
А все жалуются на жизнь что плохая, ни у кого денег нет. А тут глянь какие бабки переводят. Если лишние лучше бы в детский дом перевела детям. В основном такие граждане скупые крохоборы, похожие на всех чертей. Одежда, которая на помойке должна быть, без Зубов, без стрижки, без интеллекта. Они отказывают себе в лишнем куске мыла и хлеба. Они никогда не поймут, что есть другие радости жизни, чем любоваться на расчетный счет в банке.
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