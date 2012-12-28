37-летняя женщина через банкомат перевела мошенникам 2 миллиона 653 тысячи рублей

Она поверила звонку сотрудника «Центробанка».

37-летнюю жительницу Данкова мошенники обманули на 2 652 999 рублей. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, женщине позвонил сотрудник «Центробанка» и под предлогом предотвращения оформления кредита на её имя убедил перевести деньги на различные счета через банкомат в Липецке.Среди жертв мошенников в последние дни оказался и 55-летний липчанин: с 1 июня по 14 сентября он пытался заработать на инвестициях, и перевёл аферистам 690 000 рублей.37-летняя липчанка 16 сентября получила консультацию неизвестного в мессенджере и лишилась 265 046 рублей.33-летний липчанин под предлогом предотвращения оформления кредита на его имя перевёл мошенникам 620 000 рублей.46-летний мужчина хотел купить двигатель для мопеда на сайте объявлений, потом продолжил общение с продавцом в мессенджере и перевёл ему 38 140 рублей. Двигатель покупатель так и не получил.34-летней липчанке сначала позвонил «оператор сотовой связи», потом сотрудники «Центробанка» и «Госуслуг». В результате женщина поверила своим собеседникам и перевела мошенникам через мобильное приложение 802 202 рубля.А в Грязях 75-летнюю женщину на 84 000 рублей обманул «оператор сотовой компании».