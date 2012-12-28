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Происшествия
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сегодня, 17:41
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37-летняя женщина через банкомат перевела мошенникам 2 миллиона 653 тысячи рублей
Она поверила звонку сотрудника «Центробанка».
Среди жертв мошенников в последние дни оказался и 55-летний липчанин: с 1 июня по 14 сентября он пытался заработать на инвестициях, и перевёл аферистам 690 000 рублей.
37-летняя липчанка 16 сентября получила консультацию неизвестного в мессенджере и лишилась 265 046 рублей.
33-летний липчанин под предлогом предотвращения оформления кредита на его имя перевёл мошенникам 620 000 рублей.
46-летний мужчина хотел купить двигатель для мопеда на сайте объявлений, потом продолжил общение с продавцом в мессенджере и перевёл ему 38 140 рублей. Двигатель покупатель так и не получил.
34-летней липчанке сначала позвонил «оператор сотовой связи», потом сотрудники «Центробанка» и «Госуслуг». В результате женщина поверила своим собеседникам и перевела мошенникам через мобильное приложение 802 202 рубля.
А в Грязях 75-летнюю женщину на 84 000 рублей обманул «оператор сотовой компании».
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