Пытавшийся обанкротиться липчанин отсудил у юридической фирмы более 225 тысяч рублей

Mежду липчанином и юридической фирмой были заключены договоры на оказание юридических услуг по сопровождению процедуры банкротства. За это липчанин заплатил 109 000 рублей.

В Советском районном суде рассмотрено гражданское дело по иску Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в интересах потребителя к ООО «Юрист для людей».Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, между липчанином и юридической фирмой были заключены договоры на оказание юридических услуг по сопровождению процедуры банкротства. За это липчанин заплатил 109 000 рублей. Однако никаких действий по исполнению обязательств в установленные условиями договоров сроки ООО «Юрист для людей» не предприняло. Потребитель направил в адрес фирмы претензию с требованием о возврате уплаченной денежной суммы. Но требования потребителя о возврате денег за неисполненные договорные обязательства остались без удовлетворения.Тогда потребитель обратился в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области. В иске Роспортребнадзора по Липецкой области к ООО «Юрист для людей» были заявлены требования о расторжении договоров на оказание юридических услуги, взыскании с ответчика стоимости услуг, процентов за пользование чужими деньгами, компенсации морального вреда, а также штрафа за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке.В результате в пользу потребителя были присуждены стоимость услуг по договорам — 109 000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами — 11 594 рублей, компенсация морального вреда — 30 000 рублей и штраф в 75 297 рублей. Всего в пользу потребителя подлежит взысканию 225 892 рублей.