В сарае у 40-летнего мужчины нашли 10 тысяч пачек сигарет

Теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы.

В Липецкой области направлено в суд уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Чаплыгина по части шестой статьи 171.1 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в особо крупном размере».«По версии следствия, в декабре прошлого года 40-летний житель Чаплыгина приобрел в Москве около 10 тысяч пачек табачных изделий без маркировки, потратив на это свыше 1,14 миллиона рублей. Товары он перевез к себе домой и хранил их в надворной постройке с целью последующего сбыта. Но бизнес не пошел, потому что контрафакт изъяли полицейские», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.Теперь мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.