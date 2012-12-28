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Происшествия
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сегодня, 14:50
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В сарае у 40-летнего мужчины нашли 10 тысяч пачек сигарет
Теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы.
«По версии следствия, в декабре прошлого года 40-летний житель Чаплыгина приобрел в Москве около 10 тысяч пачек табачных изделий без маркировки, потратив на это свыше 1,14 миллиона рублей. Товары он перевез к себе домой и хранил их в надворной постройке с целью последующего сбыта. Но бизнес не пошел, потому что контрафакт изъяли полицейские», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Теперь мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.
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