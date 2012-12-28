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сегодня, 09:58
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Липчанка пыталась прикурить от плиты и на ней загорелась одежда

Женщина в реанимации. А еще шестеро пациентов ожогового центра опрокинули на себя кастрюли и ведра с кипятком. 

В областной ожоговый центр госпитализирована 53-летняя липчанка, которая решила прикурить сигарету от газовой плиты и на ней загорелась одежда.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, пациентка находится в реанимации. Женщине диагностировали ожоги 20% тела. У нее обожжены голова, лицо, руки, шея, туловище, а также серьезная термоингаляционная травма (ожог дыхательных путей). Состояние пострадавшей врачи оценивают как тяжёлое.

Жителей Липецкой области просят соблюдать осторожность в быту. Также в ожоговом центре сейчас находятся шестеро пациентов, которые стали жертвами отключения горячей воды. Все эти люди грели воду для своих нужд и по неосторожности опрокинули на себя кастрюлю или ведро кипятка. Возраст пострадавших — от 50 лет и старше. Кто-то просто расплескал кипяток на ноги и бедра, в отдельных случаях подвела посуда, у которой оторвались ручки.
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Гостья1
31 минуту назад
Не надейтесь ,что нержавеющая тонкостенная большой ёмкости кастрюля (неизвестного производства,) при нагревании может гарантировать безопасное перемещение за ручки при полном объеме горячей воды.!!! Видела в магазине новые с не качественно прикрепленными ручками. Пользуйтесь (своими),проверенными временем и надлежащего качества толстостенными-они надежнее новомодных,! Берегите здоровье!
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zzloyzz
33 минуты назад
Мало того, что отключили и горячую воду, так ещё, когда открываешь кран, он пытается воздух высосать.
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zzloyzz
41 минуту назад
Мало того, что отключили и горячую воду, так ещё, когда открываешь кран, он пытается воздух высосать.
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Владимир Владимирович
43 минуты назад
Да уж... Прикуривать от плиты... С таким успехом можно от автогена или паяльной лампы прикуривать...
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Уверен
сегодня, 10:16
Ну ведь по-любому нетрезвая была
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Ольга
42 минуты назад
100% не трезвая. Урок другим не трезвенникам.
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