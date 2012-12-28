Липчанка пыталась прикурить от плиты и на ней загорелась одежда

Женщина в реанимации. А еще шестеро пациентов ожогового центра опрокинули на себя кастрюли и ведра с кипятком.

В областной ожоговый центр госпитализирована 53-летняя липчанка, которая решила прикурить сигарету от газовой плиты и на ней загорелась одежда.Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, пациентка находится в реанимации. Женщине диагностировали ожоги 20% тела. У нее обожжены голова, лицо, руки, шея, туловище, а также серьезная термоингаляционная травма (ожог дыхательных путей). Состояние пострадавшей врачи оценивают как тяжёлое.Жителей Липецкой области просят соблюдать осторожность в быту. Также в ожоговом центре сейчас находятся шестеро пациентов, которые стали жертвами отключения горячей воды. Все эти люди грели воду для своих нужд и по неосторожности опрокинули на себя кастрюлю или ведро кипятка. Возраст пострадавших — от 50 лет и старше. Кто-то просто расплескал кипяток на ноги и бедра, в отдельных случаях подвела посуда, у которой оторвались ручки.