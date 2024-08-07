На подготовку липецких школ и детских садов к новому учебному году направлено около 346 миллионов рублей

Началась приёмка липецких школ и детских садов к новому учебному году. Но до 1 сентября — ещё три недели, и у школ ещё есть возможность что-то доделать.

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химии, биологии, информатики, учебных мастерских и спортивном зале. Внимание уделяют и укомплектованности учителями, обеспеченности учебниками и пособиями. Смотрят на наличие образовательных программ, учебного плана и другие документы.



На ремонт липецких школ и детских садов к новому учебному году направлено около 346 миллионов рублей. Кроме того, в двух школах завершается капитальный ремонт, ещё четыре школы ремонтируются.Как рассказала председатель департамента образования администрации города Липецка Светлана Бедрова, в планах на 2024 год — завершение капремонта школ №33, №46 и гимназии №1. Открытие школ №33 и №46 готовят к 1 сентября, хотя по контракту ремонт должен завершиться до 15 декабря.В школах №70 и №5 капремонт имеет двухлетний цикл — его будут делать в 2024-2025 годах. Также буквально вчера стало известно, что в 2025 году капитально отремонтируют ещё и школу №51. А на 2026-й год в Липецке запланирован капремонт сразу 15 школ! И во всех из них предусмотрены 14 видов работ: ремонты кровли, фасада, замена оконных и дверных блоков, ремонты внутренних пространств, замена инженерных сетей и другие.Но традиционно все 66 школ города, которые располагаются в 75 зданиях, летом проводят текущий ремонт.При проверке готовности школы к учебному году оцениваются состояние учебных кабинетов, мастерских, спортзала, спортплощадки, столовой, коридоров, рекреаций и санузлов, благоустройство школьного двора, соблюдение эстетических требований, сохранность материальной базы. Также комиссия оценивает соблюдение требований по обеспечению безопасности: проверяет документацию по охране труда, укомплектованность медицинских аптечек, наличие средств пожаротушения, охраны, тревожной сигнализации (кнопки вызова ГБР). Проверяют наличие актов-разрешений на проведение занятий в кабинетах физики,В построенной в 1968-м году школе №48, в которой учатся 268 дошкольников и 862 школьника, практически всё готово к новому учебному году — детей можно запускать хоть сейчас. Единственное — осталось прийти учителям оформить доски.Кроме того, сегодня в школе собирают новую мебель для лучшего класса. Такой конкурс проводится ежегодно, и в прошлом году победил 7-й класс (теперь он восьмой).По словам директора школы №48 Анатолия Шумова, к новому учебному году в школе появился новый стадион за пять миллионов рублей, а на нём — площадка для волейбола и баскетбола и полоса препятствий для дошколят.С косметическим ремонтом школе помогали старшеклассники: причём их официально устроили на работу на лето через центр занятости.А вот в школе №14 старшеклассники работают на добровольных началах — считается, что у них трудовая практика. Как рассказала директор Анна Слесаренко, в эту школу сегодня ходят 1500 детей — из-за густонаселённых новых микрорайонов она переполнена. 1 сентября сюда придут шесть первых классов!Больших вложений в ремонт к 1 сентября школа №14 не делала: через год в ней начнется капремонт. Смета уже подготовлена. Но и здесь за лето отремонтировали крышу актового зала — она протекала, покрасили и побелили потолок и стены спортзала.Особая гордость школы — в этом году она заняла первое место во Всероссийской спартакиаде допризывной молодёжи.Детские сады (в Липецке их 67) тоже приводят в порядок к новому учебному году. Где-то это покраска, где-то — замена оборудования. Кроме того, сейчас заявки 12 детских садов Липецка участвуют в отборе на капремонт. Конкурс проводит Министерство просвещения.На территории детского сада №126 целых 24 объекта: площадка для гольфа, творческая площадка для рисования, «Бабушкин двор», площадка ПДД, экологическая тропа… И все их за лето нужно было успеть привести в порядок!