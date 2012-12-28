В состав отправившихся на отдых в Северную Корею российских школьников попал и юный липчанин
В Лев-Толстовском районе в улетевшем в кювет автомобиле «Ссанг Йонг» пострадали два человека
День города на городище: вручение паспортов, награждение волонтеров и концерт группы «By Индия»
Происшествия
518
сегодня, 09:44
1
В Лев-Толстовском районе в улетевшем в кювет автомобиле «Ссанг Йонг» пострадали два человека
А в Данковском районе погиб водитель съехавшего в кювет скутера.
Вечером 21 июля в Липецке на улице Космонавтов 41-летняя женщина за рулем «Опеля» сбила 10-летнюю девочку, которую с травмами госпитализировали.
21 июля около 02:00 в Данковском районе в селе Малинки на улице Центральной 40-летний водитель скутера на справился с управлением и съехал в кювет. Мужчина погиб.
0
2
1
0
3
Комментарии (1)