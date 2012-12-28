В Лев-Толстовском районе в улетевшем в кювет автомобиле «Ссанг Йонг» пострадали два человека

А в Данковском районе погиб водитель съехавшего в кювет скутера.

21 июля в 16:00 в Толстовском районе на дороге Лев-Толстой-Домачи 37-летний водитель автомобиля «Ссанг Йонг» не справился с управлением и съехал в кювет. Как сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области, в результате пострадали сам водитель и его 46-летний пассажир.Вечером 21 июля в Липецке на улице Космонавтов 41-летняя женщина за рулем «Опеля» сбила 10-летнюю девочку, которую с травмами госпитализировали.21 июля около 02:00 в Данковском районе в селе Малинки на улице Центральной 40-летний водитель скутера на справился с управлением и съехал в кювет. Мужчина погиб.