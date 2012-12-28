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Общество
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17 минут назад
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5 августа — открытие охоты на пернатую дичь
Получить разрешение на добычу охотничьих ресурсов можно в управлении по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, с помощью портала Госуслуг или с помощью МФЦ.
Как сообщает управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, выдача разрешений на добычу пернатой дичи с использованием подружейных собак будет осуществляться с 22 июля.
Получить разрешение на добычу охотничьих ресурсов на территории общедоступных охотничьих угодий можно путём личного обращения в управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, с помощью портала Госуслуг или с помощью МФЦ.
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