5 августа — открытие охоты на пернатую дичь

Получить разрешение на добычу охотничьих ресурсов можно в управлении по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, с помощью портала Госуслуг или с помощью МФЦ.

С 5 августа 2024 года в Липецкой области открывается охота на пернатую дичь с использованием подружейных собак.Как сообщает управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, выдача разрешений на добычу пернатой дичи с использованием подружейных собак будет осуществляться с 22 июля.Получить разрешение на добычу охотничьих ресурсов на территории общедоступных охотничьих угодий можно путём личного обращения в управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, с помощью портала Госуслуг или с помощью МФЦ.