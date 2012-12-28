Первый отечественный гибридный автомобиль начали собирать в Липецкой области

Завод «Моторинвест» из Краснинского района планирует за два года добиться стопроцентной локализации производства в России, в том числе за счет кооперативных связей с резидентами ОЭЗ «Липецк».

Липецкий производитель автомобилей ООО «Моторинвест» заявил о начале производства первого российского «гибрида» EVOLUTE i-SPACE.Новый автомобиль интересен сразу по нескольким пунктам. Во-первых, гибридность. В автомобиле находится двигатель внутреннего сгорания объемом 1,5 литра, который выступает в роли генератора для аккумуляторной батареи, так что привод у него электрический. С расходом 5,5 литра при 110 лошадиных силах, с заправленным баком на 45 литров и полностью заряженной батареей машина способна проехать до 1150 километров. Ехать она может на 92-ом бензине. Да и налог для такого класса автомобилей не самый большой.Во-вторых, он семиместный. Третий ряд из двух сидений появляется за счет сокращения объема багажного отделения, где может спокойно поместиться человек ростом около 170 сантиметров. А компенсируют потерю полезной площади рейлинги на крыше, которые способны выдержать нагрузку до 120 килограммов. Поэтому он вполне имеет право претендовать на звание семейного, что не так распространено на сегодняшнем рынке.— Сначала мы завезли этот автомобиль по параллельному импорту и увидели интенсивный спрос, так как семь посадочных мест, дальность хода и цена выделяют его среди автомобилей с подобными характеристиками. Поэтому i-SPACE стал первым в России гибридом собственного производства, запущенного несколько дней назад, — рассказал начальник отдела технического контроля ООО «Моторинвест» Андрей Михайлов.Перед началом выпуска автомобиля была увеличена зона приемки комплектующих и модернизирована техническая линия, на которой будет собираться уже шестая по счету модель производителя — стало 28 постов, при полном цикле сборки будет 40. При этом ежедневный выпуск увеличится от средних 30 автомобилей до 50 уже ближайшее время.— До конца года мы планируем реализовать около трех тысяч машин. В наших планах добиться стопроцентной локализации производства модели в ближайшие два года. Для этого будут увеличены как собственные мощности, так и будут выстроены кооперативные отношения с другими российскими производителями, в том числе из ОЭЗ «Липецк» в плане поставки шин и краски для автомобилей. При увеличении процента локализации стоимость автомобиля будет снижаться, — отметил Андрей Михайлов.В данный момент на предприятии трудятся около 250 человек, 170 из которых задействованы в промышленном цикле. Интерес к работе на промышленной площадке проявляют даже школьники. На данный момент в стенах завода трудятся 12 учащихся из краснинской школы. Много девушек и парней. Среди них 26-летний Павел Егармин. Он пришел на завод без опыта работы, но за счет интереса к машиностроению быстро втянулся.— Я здесь работаю практически с начала запуска завода. Нравится работать с автомобилями, процесс сборки. Был самоучкой, предприятие помогло с дополнительным обучением. Зарплата достойная. Планирую развиваться в направлении электроники и IT, чтобы научиться программировать модули и улучшать прошивку автомобиля, — поделился своими планами Павел Егармин.Расширение производства и его локализация позволят создать новые рабочие места, а выстраивание кооперативных цепочек внутри региона увеличат наполняемость его бюджета. По данным правительства Липецкой области, только за последние пять лет в Липецкой области открылось 45 новых производств, создано более 10 тысяч рабочих мест. Многие из новых предприятий расположены в ОЭЗ «Липецк». Налоги резидентов особой экономической зоны в бюджет региона, выросли в пять раз: в 2014-2018 годах сумма равнялась 1,077 миллиарда рублей, в 2019-2023 — 5,397 миллиарда рублей.Благодаря появлению новых современных предприятий в регионе снижается уровень безработицы (с 3,8% до 2,9%) и доля граждан, чьи доходы ниже прожиточного минимума (с 8,8% до 7%). Рост зарплат в регионе с 2018 года составил 171%.