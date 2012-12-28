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Общество
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сегодня, 11:05
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Первый отечественный гибридный автомобиль начали собирать в Липецкой области
Завод «Моторинвест» из Краснинского района планирует за два года добиться стопроцентной локализации производства в России, в том числе за счет кооперативных связей с резидентами ОЭЗ «Липецк».
Новый автомобиль интересен сразу по нескольким пунктам. Во-первых, гибридность. В автомобиле находится двигатель внутреннего сгорания объемом 1,5 литра, который выступает в роли генератора для аккумуляторной батареи, так что привод у него электрический. С расходом 5,5 литра при 110 лошадиных силах, с заправленным баком на 45 литров и полностью заряженной батареей машина способна проехать до 1150 километров. Ехать она может на 92-ом бензине. Да и налог для такого класса автомобилей не самый большой.
Во-вторых, он семиместный. Третий ряд из двух сидений появляется за счет сокращения объема багажного отделения, где может спокойно поместиться человек ростом около 170 сантиметров. А компенсируют потерю полезной площади рейлинги на крыше, которые способны выдержать нагрузку до 120 килограммов. Поэтому он вполне имеет право претендовать на звание семейного, что не так распространено на сегодняшнем рынке.
— Сначала мы завезли этот автомобиль по параллельному импорту и увидели интенсивный спрос, так как семь посадочных мест, дальность хода и цена выделяют его среди автомобилей с подобными характеристиками. Поэтому i-SPACE стал первым в России гибридом собственного производства, запущенного несколько дней назад, — рассказал начальник отдела технического контроля ООО «Моторинвест» Андрей Михайлов.
Перед началом выпуска автомобиля была увеличена зона приемки комплектующих и модернизирована техническая линия, на которой будет собираться уже шестая по счету модель производителя — стало 28 постов, при полном цикле сборки будет 40. При этом ежедневный выпуск увеличится от средних 30 автомобилей до 50 уже ближайшее время.
— До конца года мы планируем реализовать около трех тысяч машин. В наших планах добиться стопроцентной локализации производства модели в ближайшие два года. Для этого будут увеличены как собственные мощности, так и будут выстроены кооперативные отношения с другими российскими производителями, в том числе из ОЭЗ «Липецк» в плане поставки шин и краски для автомобилей. При увеличении процента локализации стоимость автомобиля будет снижаться, — отметил Андрей Михайлов.
В данный момент на предприятии трудятся около 250 человек, 170 из которых задействованы в промышленном цикле. Интерес к работе на промышленной площадке проявляют даже школьники. На данный момент в стенах завода трудятся 12 учащихся из краснинской школы. Много девушек и парней. Среди них 26-летний Павел Егармин. Он пришел на завод без опыта работы, но за счет интереса к машиностроению быстро втянулся.
— Я здесь работаю практически с начала запуска завода. Нравится работать с автомобилями, процесс сборки. Был самоучкой, предприятие помогло с дополнительным обучением. Зарплата достойная. Планирую развиваться в направлении электроники и IT, чтобы научиться программировать модули и улучшать прошивку автомобиля, — поделился своими планами Павел Егармин.
Расширение производства и его локализация позволят создать новые рабочие места, а выстраивание кооперативных цепочек внутри региона увеличат наполняемость его бюджета. По данным правительства Липецкой области, только за последние пять лет в Липецкой области открылось 45 новых производств, создано более 10 тысяч рабочих мест. Многие из новых предприятий расположены в ОЭЗ «Липецк». Налоги резидентов особой экономической зоны в бюджет региона, выросли в пять раз: в 2014-2018 годах сумма равнялась 1,077 миллиарда рублей, в 2019-2023 — 5,397 миллиарда рублей.
Благодаря появлению новых современных предприятий в регионе снижается уровень безработицы (с 3,8% до 2,9%) и доля граждан, чьи доходы ниже прожиточного минимума (с 8,8% до 7%). Рост зарплат в регионе с 2018 года составил 171%.
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