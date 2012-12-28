«Не слышу выкриков «Ура!»: все подсудимые по делу игорной мафии пошли после приговора домой
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56-летняя липчанка взяла кредиты в пяти банках и отправила мошенникам 2,6 миллиона рублей
«Не слышу выкриков «Ура!»: все подсудимые по делу игорной мафии пошли после приговора домой
56-летняя липчанка взяла кредиты в пяти банках и отправила мошенникам 2,6 миллиона рублей
Познакомился, пригласил домой и остался без телефона и банковской карты: рандеву завершилось кражей
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Происшествия
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48 минут назад
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Познакомился, пригласил домой и остался без телефона и банковской карты: рандеву завершилось кражей
Когда мужчина уснул, 34-летняя липчанка воспользовалась ситуацией.
В краже подозревают женщину, с которой липчанин познакомился и пригласил к себе в домой.
«По версии следствия, когда мужчина уснул, неработающая 34-летняя липчанка похитила его сотовый телефон. В чехле телефона она обнаружила банковскую карту, которой расплачивалась в магазинах за продукты, алкоголь и одежду. Похищенный телефон женщина оставила себе. Он изъят. В содеянном женщина созналась, обязуется возместить причиненный ущерб», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
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