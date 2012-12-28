Познакомился, пригласил домой и остался без телефона и банковской карты: рандеву завершилось кражей

Когда мужчина уснул, 34-летняя липчанка воспользовалась ситуацией.

6 июля в Липецке в полицию обратился 37-летний мужчина с заявлением о краже сотового телефона за 8 500 рублей и банковской карты, с которой сняли 30 000 рублей.В краже подозревают женщину, с которой липчанин познакомился и пригласил к себе в домой.«По версии следствия, когда мужчина уснул, неработающая 34-летняя липчанка похитила его сотовый телефон. В чехле телефона она обнаружила банковскую карту, которой расплачивалась в магазинах за продукты, алкоголь и одежду. Похищенный телефон женщина оставила себе. Он изъят. В содеянном женщина созналась, обязуется возместить причиненный ущерб», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.