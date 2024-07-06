Два автомобиля ушли в кювет у «Паруса»: пострадали девочка и женщина

Обе машины двигались в сторону Тамбова.



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Около 16:30 в Грязинском районе на трассе Орёл-Тамбов возле поворота к базе отдыха «Парус» столкнулись попутные автомобили «Вортекс», которым управлял 60-летний водитель, и «Киа-Рио» под управлением 39-летнего мужчины. После столкновения обе машины съехали в кювет.В аварии пострадали два человека. Как рассказали GOROD48 в областном управлении МВД, это 8-летняя девочка из «Киа» и 60-летняя пассажирка «Вортекс».