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Выходные в Липецке: конвертируемый рубль от липецкого музыканта, фиолетовые лекции, Киркоров и Гагарина на озвучке
Происшествия
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12 минут назад
Два автомобиля ушли в кювет у «Паруса»: пострадали девочка и женщина
Обе машины двигались в сторону Тамбова.
В аварии пострадали два человека. Как рассказали GOROD48 в областном управлении МВД, это 8-летняя девочка из «Киа» и 60-летняя пассажирка «Вортекс».
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