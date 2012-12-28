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Общество
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45 минут назад
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Чиновники учатся у липецких коллег оптимальному взаимодействию с гражданами
В Липецкой области продолжается стратегическая сессия «Создаем будущее вместе».
Липецкая область щедро делится опытом с гостями из других регионов. Понятное дело — показывают лучшее: опыт успешной реализации федерального проекта «Государство для людей», бережливые проекты, деятельность многофункциональных центров.
С осени 2023 года в липецких и елецких больницах работают социальные менеджеры, которые взяли на себя то, что раньше приходилось делать врачам и медсестрам. Они помогают пациентам взаимодействовать с различными государственными и муниципальными службами.
Наталья Киселева работает социальным помощником в областной больнице уже несколько месяцев. Приходится искать родственников пациентов, помогать им оплатить коммуналку, довезти до дома после инсульта. Социальные помощники консультируют пациентов, рассказывают, например, о том, как те в дальнейшем могут воспользоваться услугами социального работника, взять в аренду технические средства реабилитации, стать участником программы «Активное долголетие».
Благодаря программе «Социальный помощник» примерно на 10% выросло количество тех, кто получает помощь соцработников, на 1 500 увеличилось число участников программы «Активное долголетие». На 500 человек больше воспользовались арендой средств реабилитации.
Вера Гнездилова одна из тех, кому в больнице рассказали о новых возможностях.
— Приятно такое отношение к больным. Я занимаюсь спортом. Хожу по семь километров, с внучкой сижу. Помощь соцработника пока не нужна. А программой «Активное долголетие» воспользуюсь обязательно, — рассказала Вера Гнездилова.
Для тех, кто помоложе в планах создание мобильного приложения «Мое здоровье онлайн», с помощью которого пациент сможет записаться к врачу, получить телемедицинские консультации, просмотреть все свои медицинские документы, продлить рецепт, получить справку. Доступность, технологичность и своевременность оказания медицинской помощи — один из приоритетов развития сферы здравоохранения в Липецкой области.
Правительство поставило задачу, чтобы к 2030 году граждане получали все услуги только через МФЦ. В Липецкой области пошли дальше и объединили офисы «Мои Документы» с центрами занятости. Первый такой гибрид появился в октябре 2023 года. Теперь в одном месте липчане могут получить более 400 услуг и пообщаться с карьерным консультантом и психологом.
Обновлённый МФЦ не отстаёт от уровня сервиса московских центров Госуслуг. Открыты новые локации: «Уголок здоровья», «Мое кафе», организованы места получения юридических услуг.
А еще там работает специальная лаборатория, в которой тестируют государственные услуги и сервисы на предмет их удобства для пользователей.
В марте 2024 года в Липецке открыли Центр молодежной карьеры. Его главная задача — помочь юным горожанам в выборе учебного заведения, трудоустройстве и построении карьеры.
Губернатор Игорь Артамонов сравнил этот центр с музеем, в который всех заставляют ходить. И центр тоже всем надо посетить. Особенно шестиклассникам, чтобы вовремя сделать правильный профессиональный выбор.
В просторных и удобных классах можно получить профориентационную диагностику, индивидуальный план развития карьеры, помощь в создании резюме, в поиске вакансий, психологическую поддержку и даже встретиться с талантологом — специалистом, который помогает раскрыть человеку его способности и призвание.
Помимо знакомства с лучшими практиками для участников сессии устроили тренинги. А также дали возможность на практике применить полученные знания и разработать решения по конкретной жизненной ситуации. Идеи, полученные в Липецкой области они теперь будут внедрять в своих регионах.
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