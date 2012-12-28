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сегодня, 16:27
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В Липецкой области обсудили создание будущего

В наш регион приехали работники сферы социальных услуг со всей России. В течение двух дней они будут участвовать в стратегической сессии «Создаем будущее вместе».

Главное слово, которое сегодня звучало в большом зале правительства Липецкой области, где началась стратегическая сессия «Создаем будущее вместе» — клиентоцентричность.





В Липецк приехали эксперты министерства экономического развития, министерства труда и социальной защиты, министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов», ГК «Росатом».

— Я рад вас приветствовать на липецкой земле, нам есть что показать и о чем поговорить. Думаю, что вам будет интересно изучить опыт Липецкой области. Безусловно, мы хотели бы получить от вас обратную связь — насколько вам комфортно, что у нас не так. Мы воспринимаем и негативную обратную связь, — поприветствовал гостей губернатор Игорь Артамонов.

Губернатор с гордостью рассказал о липецкой системе «Патронаж» — удобном сервисе, которым пользуются многодетные семьи, семьи участников СВО, беременные женщины, а теперь и выпускники вузов и техникумов. Липецкая область первая в стране, кто поможет с помощью персональных менеджеров трудоустроить всех выпускников по специальности. Регион — единственный запустил социальный контракт. Жители на открытие своего дела получают дополнительно к федеральным средствам 250 тысяч рублей. Регион одним из первых открыл МФЦ.

— У нас практически все услуги социальной защиты переведены в МФЦ — 95%. Порядка 80% услуг уже оказывается онлайн, потому что сотрудники каждого МФЦ помогают посетителям, обучают их самостоятельно пользоваться порталом Госуслуг. В МФЦ Липецкой области порядка 400 услуг переведены из разных ведомств, — рассказала вице-губернатор Ольга Белоглазова.

— У нас есть такое понятие — образец лучшей практики бережливого производства. Липецкая область из 30 активно работающих с нами регионов на втором месте по количеству и качеству образцов лучших практик. Очень хорошо у вас движутся проекты, связанные с просвещением, мне очень нравится, как работает ваша медицина, эффективные решения предлагают, — оценил липецкий опыт директор проекта проектного офиса по программе развития производственных систем в отрасли ГК «Росатом» Константин Грабельников.

Эффективные решения в медицине — это, например, телемедицинские консультации, которые проводятся в регионе с 2021 года. Сейчас врачи областной больницы и поликлиники дают около пяти тысяч консультаций в год.



— Телемедицинские консультации дают возможность вовремя выявить заболевание, оказать консультацию, сокращают время пациента. Ему теперь не надо несколько раз ездить из района в областную больницу, — говорит врач-кардиолог Алина Хромова.

Консультации возможны не только с врачами областной больницы, но и федеральных клиник. Благодаря современным технологиям врачи смогли спасти беременную липчанку, у которой наблюдалась острая патология поджелудочной железы. Помогла телеконсультация сразу с двумя клиниками: национальным медицинским исследовательским центром акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова и национальным медицинским исследовательским центром хирургии имени А. В. Вишневского.

Уже три года как все липецкие больницы перешли на электронный документооборот. Больше никаких бумажных карточек. Отказавшись от бумаги, больницы спасли, наверное, уже небольшой лес, а главное, стало проще и быстрее работать.





В единой региональной базе отражается анамнез каждого жителя Липецкой области независимо от того, где наблюдался пациент.

— Я теперь могу посмотреть все обращения пациента, и понять, что его беспокоит. Время на поиск информации сократилось в два с лишним раза. Среднему медицинскому персоналу тоже стало удобнее. Они сразу видят назначения врача: дозировку, способ введения лекарства, — рассказал заведующий сердечно-сосудистым отделением ЛОКБ Александр Круглов.

— Лучшие практики передаются от человека к человеку. Важна возможность познакомиться друг с другом. Те горизонтальные связи, которые выстраивают такие встречи — это бесценно. Это нельзя передать инструкцией, нельзя описать. Здесь люди могут поделиться и своими успехами и своими вопросами. В этом большая ценность, — подвела итого первого дня сессии депутат Государственной Думы Татьяна Дьякова.
клиентоцентричность
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Комментарии (6)

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Как гость
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Пессимист
5 минут назад
Дайте людям рабочие места с зарплатой, на которую можно жить, а не думать про кредиты. Тогда и табун эффективных менеджеров-проходимцев не потребуется.
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Очень удобно
7 минут назад
А главное-при электронном документообороте пациент не получает бумажную карточку на руки и не может убедится, зафиксировал ли врач хоть что-нибудь из его жалоб на приёме. Не пожалуешься и в суд не обратишься, за некачественное лечение, неправильный диагноз. Очень удобно, меньше беготни.
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Игорян
18 минут назад
Очень глубоко заведен смысл всей статьи, приехали работники , их встретили и давай гостям рассказывать как у нас уже все, будущее давно наступило, а они то и не поняли куда попали и зачем тогда приехали, пофоткаться в сеть выложить и поехать дальше :)
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да уж
сегодня, 16:36
Лучше бы приехали работники сферы ЖКХ,и посмотрели,как у нас тут всё замечательно...
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Эксперт
сегодня, 16:36
Создайте будущее в Нижнем парке постройте на конец "Парк Атракционов" самых дорогих и маштабных в России! Как и хотела недавно Уваркина.
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житель города
сегодня, 16:46
правильно! все уже есть, только аттракционов для полного счастья не хватает
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