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Экономика
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29 минут назад
Исследование: средний доход жителей Липецка вырос за год на 13%
Средний душевой доход в Липецке достиг 47,8 тысячи рублей в месяц. Результаты уровня доходов жителей российских городов с населением более 100 тысяч человек во втором квартал 2024 года предоставил Финансовый университет при правительстве РФ.
По сравнению с показателями второго квартала прошлого года, средний доход на душу населения увеличился на 13%.
В исследовании использовались данные о зарплате наемных работников, доходах от предпринимательской и другой производственной деятельности, а также социальных выплатах — пенсиях, пособиях, стипендиях, доходах от собственности, дивидендах, процентах по вкладам, доходах по ценным бумагам, других инвестиционных доходах, и прочих денежных поступлениях. Оценки денежных доходов получены с использованием математического моделирования. В основу моделирования были положены данные по потребительской активности населения городов, полученные с использованием социологических исследований, а также данные статистики. Города ранжировались по группам с населением выше миллиона человек, от 500 тысяч до миллиона, от 250 до 500 тысяч и от 100 до 250 тысяч человек населения.
В целом городами с самым высоким доходом стали Москва, Реутов, Красногорск, Санкт-Петербург, Химки, Мытищи, Люберцы, Балашиха, Одинцово, Долгопрудный. В части роста доходов на первое место вышел Норильск (+35%).
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