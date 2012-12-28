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29 минут назад

Исследование: средний доход жителей Липецка вырос за год на 13%

Средний душевой доход в Липецке достиг 47,8 тысячи рублей в месяц. Результаты уровня доходов жителей российских городов с населением более 100 тысяч человек во втором квартал 2024 года предоставил Финансовый университет при правительстве РФ. 

По данным Финансового университета, среди городов с численностью от 250 до 500 тысяч человек Липецк по уровню среднедушевого дохода оказался на 18 месте. В тройку лидеров среди городов этой категории по итогам второго квартала 2024 года попали Химки (62,9 тысячи рублей), Мытищи (62,9 тысячи рублей) и Подольск (52,9 тысячи рублей). Среди аутсайдеров — Улан-Удэ (41,2 тысячи рублей), Владикавказ (40,2 тысячи), Якутск (39,5 тысячи). 

По сравнению с показателями второго квартала прошлого года, средний доход на душу населения увеличился на 13%. 

В исследовании использовались данные о зарплате наемных работников, доходах от предпринимательской и другой производственной деятельности, а также социальных выплатах — пенсиях, пособиях, стипендиях, доходах от собственности, дивидендах, процентах по вкладам, доходах по ценным бумагам, других инвестиционных доходах, и прочих денежных поступлениях. Оценки денежных доходов получены с использованием математического моделирования. В основу моделирования были положены данные по потребительской активности населения городов, полученные с использованием социологических исследований, а также данные статистики. Города ранжировались по группам с населением выше миллиона человек, от 500 тысяч до миллиона, от 250 до 500 тысяч и от 100 до 250 тысяч человек населения. 

В целом городами с самым высоким доходом стали Москва, Реутов, Красногорск, Санкт-Петербург, Химки, Мытищи, Люберцы, Балашиха, Одинцово, Долгопрудный. В части роста доходов на первое место вышел Норильск (+35%). 

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