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29
25 минут назад

В 2023 году процесс импортозамещения в промышленности ускорился

В 2023 году процесс импортозамещения ускорился для 36% российских предприятий в сравнении с показателями 2022 года, для 2% динамика ухудшилась, для остальных не изменилась.

В прошлом году по сравнению с 2022 годом процесс замещения импорта ускорился для 36% предприятий, для 2% его динамика ухудшилась, для остальных не изменилась, - пишет "Ъ" со ссылкой на результаты опроса о ходе импортозамещения в промышленности Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ ВШЭ.

Баланс показателя (плюс 34%) "свидетельствует о достаточно высоком темпе роста" процесса, - подчеркивают исследователи. В 2024 году, по прогнозам руководителей предприятий, рост замещения импорта продолжится у трети предприятий.

Отмечается, что в обработке процесс возглавляют преимущественно средне- и высокотехнологичные предприятия: по производству компьютеров, электронных и оптических изделий (в этих секторах рост отметил 51% респондентов), электрооборудования (47%), лекарств (47%), автотранспорта и прицепов (44%), нефтехимии (42%), прочих готовых изделий (40%). Показатель для сферы добычи полезных ископаемых в целом — 42%, при этом для нефти и газа — лишь 30%.

В ВШЭ отмечают, что, судя по оценкам востребованности импортозамещения, предприятия «глубоко вовлечены в процесс». Высокую и среднюю необходимость расширения выпуска российской продукции, замещающей зарубежные аналоги, фиксируют 18% и 30% респондентов соответственно. Низкую зависимость от импорта фиксируют почти 30% предприятий. Это прежде всего компании электроэнергетики и ЖКХ — 49% от числа компаний в этой категории. "По всем анализируемым ключевым ресурсам, характеризующим масштаб используемого импорта, произошла заметная корректировка оценок, указывающая на его снижение вследствие задействования в производстве отечественного сырья, технологий, комплектующих и оборудования",— отмечают исследователи.

Доля предприятий, руководители которых считают, что располагают основными средствами, сопоставимыми с зарубежными, выросла с 25% до 27%. Для покупки критически важной продукции 40% компаний использовали параллельный импорт (22% в 2022 году), а 23% сообщили об упрощении этой процедуры. Сложность поставки критически важных составляющих производства в 2023 году снизилась до 37% с 54% в 2022 году.

Участие в опросе приняли свыше 1 тысячи крупных и средних промышленных компаний основных отраслей из 30 регионов РФ.
экономика
импортозамещение
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