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В России
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25 минут назад
В 2023 году процесс импортозамещения в промышленности ускорился
В 2023 году процесс импортозамещения ускорился для 36% российских предприятий в сравнении с показателями 2022 года, для 2% динамика ухудшилась, для остальных не изменилась.
Баланс показателя (плюс 34%) "свидетельствует о достаточно высоком темпе роста" процесса, - подчеркивают исследователи. В 2024 году, по прогнозам руководителей предприятий, рост замещения импорта продолжится у трети предприятий.
Отмечается, что в обработке процесс возглавляют преимущественно средне- и высокотехнологичные предприятия: по производству компьютеров, электронных и оптических изделий (в этих секторах рост отметил 51% респондентов), электрооборудования (47%), лекарств (47%), автотранспорта и прицепов (44%), нефтехимии (42%), прочих готовых изделий (40%). Показатель для сферы добычи полезных ископаемых в целом — 42%, при этом для нефти и газа — лишь 30%.
В ВШЭ отмечают, что, судя по оценкам востребованности импортозамещения, предприятия «глубоко вовлечены в процесс». Высокую и среднюю необходимость расширения выпуска российской продукции, замещающей зарубежные аналоги, фиксируют 18% и 30% респондентов соответственно. Низкую зависимость от импорта фиксируют почти 30% предприятий. Это прежде всего компании электроэнергетики и ЖКХ — 49% от числа компаний в этой категории. "По всем анализируемым ключевым ресурсам, характеризующим масштаб используемого импорта, произошла заметная корректировка оценок, указывающая на его снижение вследствие задействования в производстве отечественного сырья, технологий, комплектующих и оборудования",— отмечают исследователи.
Доля предприятий, руководители которых считают, что располагают основными средствами, сопоставимыми с зарубежными, выросла с 25% до 27%. Для покупки критически важной продукции 40% компаний использовали параллельный импорт (22% в 2022 году), а 23% сообщили об упрощении этой процедуры. Сложность поставки критически важных составляющих производства в 2023 году снизилась до 37% с 54% в 2022 году.
Участие в опросе приняли свыше 1 тысячи крупных и средних промышленных компаний основных отраслей из 30 регионов РФ.
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