В Липецке на дистанционное обучение переведён 31 класс

Полностью закрытых школ нет.

Из-за заболеваемости ОРВИ в Липецке, по данным на 19 февраля, на дистанционное обучение переведён 31 класс в восемнадцати школах. Полностью закрытых школ нет. Такие данные GOROD48 сообщили в пресс-службе администрации Липецка.Напомним, для предотвращения эпидемического распространения острых респираторных вирусных инфекций школы города переводят на дистанционное обучение в случае отсутствия по причине заболеваемости 20% детей и более. В этом случае детский коллектив обычно разобщают на 7-10 дней.А вот в случае с пневмониями — при выявлении двух и более случаев в классе (группе) и 10 и более случаев пневмоний в образовательной организации их уже переводят на дистанционное обучение сроком на 21 день (средний инкубационный период пневмоний, вызванных микоплазмой).