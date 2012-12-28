И снова ледяной дождь: этой ночью на дороги Липецка высыпали 112 тонн соли и 396 тонн песка
Более 1000 липчан отправились в турпоездки по программе Росмолодежи «Больше, чем путешествие»
Общество
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вчера, 20:24
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Липецкая вечЁрка: по городу на коньках, проблемы с лифтами и жизнь за счет маркетплейсов
Сегодня, 14 февраля, житель Липецка прокатился по городу на коньках, капитальным ремонтам старых многоэтажек мешает современный строительный брак, и жительница области придумала, как пополнить свой бюджет за счет маркетплейсов.
Липчанин Олег Родивилов решил привлечь внимание к скользким дорогам весьма неожиданным способом. Он проехал по тротуарам на коньках. Видео с его вояжем стало самым популярным сегодня на GOROD48.
В мэрии отчитались, что на дороги за ночь высыпано более 500 тонн песка и соли. А в магазинах разобрали все ледоходы, сегодня они самый популярный товар.
По ощущениям журналистов GOROD48 пройти по Липецку в среду было даже сложнее, чем в понедельник, после первого ледяного дождя. Как доказательство — наш фоторепортаж с городских улиц.
Если вы получили травму из-за гололеда, есть смысл потребовать компенсацию. Председатель Липецкой областной коллегии адвокатов Мария Назарова рассказала, как это сделать.
Гололед — не единственная напасть Липецка. В городе до сих пор не справились с другой — еще не вывезли снег. И можно наблюдать вот такие картины.
— Уважаемое правительство, прошу вас пересесть на общественный транспорт, до которого надо доползти по «посыпанным песком» дорожкам и тротуарам! И на работу не опаздывать! Так вы станете ближе к народу! — попросил читатель.
— Липецк — город недоступной среды, даже здоровому человеку выйти из подъезда во двор опасно, а уж если органы движения больны, то это просто невозможно! — считает К сожалению.
Депутаты горсовета выслушали отчет заместителя руководителя ФКР по Липецкой области Романа Сапрыкина. И он неутешителен. Из-за нехватки денег сдвинут на более поздний срок ремонт сетей в 124 домах. Вызывает беспокойство качество лифтов, замену которых начали форсировать несколько лет назад. Щербинский завод с недавних пор получает комплектующие из Китая. Такое оборудование чувствительно к перепадам напряжения на сетях и останавливаются при первом же его скачке.
Остап Бендер знал 400 сравнительно честных способов отъема денег. Жительница Лебедяни придумала еще один, о котором герою романа «Двенадцать стульев» ничего не было известно.
Женщина заказывала дорогие товары на маркетплейсах. Приходила за ними, а когда их давали ей для осмотра, возвращала только часть, остальное забирала себе. Ей удалось унести неоплаченных покупок на общую сумму в 140 000 рублей.
Сотрудники отдела МВД России «Лебедянский» возбудили в отношении злоумышленницы уголовное дело по статье грабеж. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.
По прогнозам синоптиков, завтра в Липецке ожидается снег. Может, после этого тротуары будут не такими скользкими? При этом похолодает. Ночью будет от -10 до -12, а днем от -8 до -10 градусов.
И обратите внимание, завтра в школу можно не ходить, а учиться дистанционно.
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