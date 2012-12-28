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вчера, 20:24
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Липецкая вечЁрка: по городу на коньках, проблемы с лифтами и жизнь за счет маркетплейсов

Сегодня, 14 февраля, житель Липецка прокатился по городу на коньках, капитальным ремонтам старых многоэтажек мешает современный строительный брак, и жительница области придумала, как пополнить свой бюджет за счет маркетплейсов.

Сегодня в Липецке опять прошел ледяной дождь и тротуары вновь превратились в катки. Передышка, благодаря вчерашнему потеплению, длилась недолго.

Липчанин Олег Родивилов решил привлечь внимание к скользким дорогам весьма неожиданным способом. Он проехал по тротуарам на коньках. Видео с его вояжем стало самым популярным сегодня на GOROD48.

В мэрии отчитались, что на дороги за ночь высыпано более 500 тонн песка и соли. А в магазинах разобрали все ледоходы, сегодня они самый популярный товар.

По ощущениям журналистов GOROD48 пройти по Липецку в среду было даже сложнее, чем в понедельник, после первого ледяного дождя. Как доказательство — наш фоторепортаж с городских улиц.

Если вы получили травму из-за гололеда, есть смысл потребовать компенсацию. Председатель Липецкой областной коллегии адвокатов Мария Назарова рассказала, как это сделать.

Гололед — не единственная напасть Липецка. В городе до сих пор не справились с другой — еще не вывезли снег. И можно наблюдать вот такие картины.



— Уважаемое правительство, прошу вас пересесть на общественный транспорт, до которого надо доползти по «посыпанным песком» дорожкам и тротуарам! И на работу не опаздывать! Так вы станете ближе к народу! — попросил читатель.

— Липецк — город недоступной среды, даже здоровому человеку выйти из подъезда во двор опасно, а уж если органы движения больны, то это просто невозможно! — считает К сожалению.

Депутаты горсовета выслушали отчет заместителя руководителя ФКР по Липецкой области Романа Сапрыкина. И он неутешителен. Из-за нехватки денег сдвинут на более поздний срок ремонт сетей в 124 домах. Вызывает беспокойство качество лифтов, замену которых начали форсировать несколько лет назад. Щербинский завод с недавних пор получает комплектующие из Китая. Такое оборудование чувствительно к перепадам напряжения на сетях и останавливаются при первом же его скачке.

Остап Бендер знал 400 сравнительно честных способов отъема денег. Жительница Лебедяни придумала еще один, о котором герою романа «Двенадцать стульев» ничего не было известно.

Женщина заказывала дорогие товары на маркетплейсах. Приходила за ними, а когда их давали ей для осмотра, возвращала только часть, остальное забирала себе. Ей удалось унести неоплаченных покупок на общую сумму в 140 000 рублей.


Сотрудники отдела МВД России «Лебедянский» возбудили в отношении злоумышленницы уголовное дело по статье грабеж. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

По прогнозам синоптиков, завтра в Липецке ожидается снег. Может, после этого тротуары будут не такими скользкими? При этом похолодает. Ночью будет от -10 до -12, а днем от -8 до -10 градусов.

И обратите внимание, завтра в школу можно не ходить, а учиться дистанционно.
вечЁрка
гололед
капремонт
грабеж
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Комментарии (7)

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Гражданин
сегодня, 00:17
Люди - будьте внимательны!
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Гражданин Липецка
сегодня, 00:13
Читаю прогноз погоды на завтра и он неутешительный. Обещают снег днём, а ночью мороз до минус 10. Народу добавиться в Травмпунктах - под снегом будет лёд. Надо быть предельно аккуратными
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Незнайка
вчера, 22:24
Подскажите, а где наша власть живёт, неужели они не видят этот ужас, который творится в городе. А ведь это обычная зима, ничего сверхъестественного.(((( Печалька.
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Пенсионер Липецка
вчера, 23:24
А зачем Им смотреть! Их на служебном транспорте привезут на службу и увезут домой. Ехал в 15 час. 40 мин. домой. 7-ой микрорайон Остановки, Пешеходные дорожки засыпали песком - как пляж на море, а вот от Терешковой, ж/д вокзал и до Пришвина и Конь невалялся. Совсем страх потеряли. Куда смотрит СК России и Прокуратура Липецкой области. Пора принять к Руководству действенные меры и осуществить посадки. Сколько ещё народу нужно сломать руки или ноги, чтобы Вы заинтересовались происходящим.
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Электорат
вчера, 21:20
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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Житель
вчера, 20:48
Уточнение — езжу это значит как трамвай в колее толь туда куда колея проложена
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Житель
вчера, 20:46
Скоро Закат начнут называть природной аномалией— стемнело, стало очень холодно, поэтому ни кто ни с чем не справился… езжу по городу весь день ищу сто пятьдесят миллионов техники на уборке — нету
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