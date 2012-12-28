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51 минуту назад
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40-летняя женщина придумала, как жить за счет маркетплейсов

Она уносила неоплаченные товары, а часть потом возвращала. Полицейские возбудили уголовное дело о грабеже. 

Отдел МВД России «Лебедянский» установил причастность 40-летней местной жительницы к совершению открытых хищений из пунктов выдачи товаров маркетплейсов. В отношении женщины возбуждены уголовные дела о грабеже.

По данным следствия, женщина завладела товарами на общую сумму в 140 тысяч рублей. Действовала она по одной схеме: заказывала дорогостоящие товары, и выносила их из пунктов выдачи, как только ей передавали заказы для осмотра. Потом часть товаров она возвращала, а часть оставляла себе.

«В январе в полицию поступило заявление от представителя маркетплейса. Сотрудник сообщил, что клиентка заказав различный товар на общую сумму свыше 120 тысяч рублей не оплатила его. Продавцы выдавали товар, чтобы покупатель мог его осмотреть. Как только заказ оказывался в руках злоумышленницы, она скрывалась вместе с похищенным. После неоднократных звонков менеджеров, женщина добровольно возвратила в пункт выдачи часть украденного товара на сумму свыше 60 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.

По такой же схеме женщина вынесла из пункта выдачи товары на 190 тысяч рублей в феврале. При этом она  зарегистрировала на маркетплейсе новый аккаунт. 

«В двух случаях клиентка забрала неоплаченные покупки на общую сумму свыше 140 тысяч рублей. Добычей злоумышленницы стали  предметы интерьера, бытовая техника, золотые изделия, бытовая химия, одежда», — добавили в полиции. 

На время предварительного следствия задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
грабеж
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
Нонка
3 минуты назад
Конечно -подписка о не выезде такие умники нужны местным ,даже полезны !Похитила на 120-тыс ,вернула на 60-!Где разница-к рукам прилипла!
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Нужник
35 минут назад
Кто как может так и зарабатывает. У нас любой труд в почёте!
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