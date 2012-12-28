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сегодня, 13:31
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С кого требовать деньги, если вы получили травму на скользкой улице

Пострадавшие от гололеда липчане получают по суду сотни тысяч рублей компенсации морального вреда. Правда, делают это немногие — один-два человека в год.

Липчанка Ольга в понедельник упала три раза! В первый раз очень неудачно, сломала левую руку у магазина на улице Гагарина (бывший «Старт»).

— В нашем дворе все посыпано, дворник хороший, за тротуаром следит. Идти было легко. А когда я подошла к углу магазина, там был сплошной лед! Даже островков не было! Я решила пройти рядом с машинами и упала на спину, а рукой ударилась о кучу льда, — рассказала Ольга GOROD48.

На помощь женщине пришла соседка и проходивший мимо мужчина. Они проводили Ольгу до дома, откуда она вызвала такси, чтобы доехать до травмпункта.
На дороге у дома была глубокая колея, и Ольга упала во второй раз. В третий раз она упала там же, когда вернулась из травмпункта. Второе и третье падения прошли без последствий. А результатом первого стал оскольчатый перелом левой руки со смещением. В травмпункте Ольге наложили гипс.

Сегодня, кстати, женщине надо идти на прием к хирургу. Она пока думает, стоит ли рисковать, или отложить визит.

Ольга хотела бы наказать тех, по чьей вине она пострадала, но не знает, куда и как обращаться.

Подобная история произошла с жительницей Грязей Натальей. Она выносила мусор и упала во дворе своего дома на улице Марины Расковой. У Натальи диагностировали перелом кисти левой руки со смещением. Наталья говорит, что когда она возвращалась домой из больницы, двор уже посыпали. Почему этого не сделали утром, зная о гололеде, непонятно.

Как наказать тех, по чьей вине пострадали Ольга и Наталья GOROD48 рассказала председатель Липецкой областной коллегии адвокатов Мария Назарова:

Первым делом нужно зафиксировать, что место падения не обработано противогололедными материалами. Сделать фото, видео, по возможности взять номера телефонов свидетелей, которые потом подтвердят факт происшествия. Можно запросить запись камер наблюдения, если такие имеются.

Обратиться в медицинское учреждение и попросить справку, в которой должно быть уточнение — травма получена в результате падения.

Далее надо определить, за кем закреплена территория, на которой произошло падение. Это может быть управляющая компания, собственник магазина или муниципалитет. Возможно, для этого придется поднимать землеотводные документы. В сложных случаях можно написать несколько претензий к предполагаемым собственникам. И уже суд будет решать, кто виноват в том, что те вовремя не убрали территорию.

До суда дело можно и не доводить. Сначала надо предъявить претензию лицу или организации, которые вы считаете виновными в происшествии. Они могут сразу пойти вам навстречу.

Если этого не произошло, тогда придется идти в суд.

Как правило, в претензии к ответчику пострадавшие требуют компенсировать стоимость лечения, моральный вред (он обычно зависит от степени тяжести травмы), утраченный заработок и, в некоторых случаях штраф, за отказ в добровольном удовлетворении требований потребителя (если виновником оказались управляющая компания или магазин).

Чтобы подготовить все документы Мария Назарова рекомендует нанять адвоката. Траты на его услуги потом можно взыскать с ответчика.

— Люди думают, если упали, значит, сами виноваты. И не часто идут в суд. За год в Липецке бывает всего одно-два подобных дела, — говорит Мария Назарова. — Однако в последнее время суды назначают все более весомые суммы компенсаций морального вреда.

Мария Назарова привела несколько примеров судебных решений за последние два года. Житель Липецка сломал бедро и получил 200 000 рублей компенсации морального вреда, 426 680 рублей — за утраченный заработок (он полгода провел на больничном) и 7 680 рублей — компенсации трат лечение. Другой горожанин, так же получивший перелом бедра, по решению суда получил 200 000 рублей компенсации морального вреда и 90 000 рублей — утраченного заработка. Липчанка за перелом руки отсудила у управляющей компании 70 000 рублей в счет компенсации морального вреда.
гололед
суд
компенсация
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Комментарии (15)

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Как гость
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Сначала новые
002
сегодня, 15:52
Да!Видно женщину,которая падала 3 раза жизнь ничему не учит.
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Да уж
сегодня, 17:05
Да! Видно вы читать внимательно не умеете. Второй раз упала из-за колеи около дома, а в третий, когда возвращалась из травмпункта. Вы ей предлагали в травмпункт не ехать, само заживет? Или по воздуху до такси и обратно?
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002
25 минут назад
Да! Видно вы читать внимательно не умеете. Второй раз упала из-за колеи около дома, а в третий, когда возвращалась из травмпункта. Вы ей предлагали в травмпункт не ехать, само заживет? Или по воздуху до такси и обратно? Это вы не внимательно читаете.После первого раза надо делать выводы.Хоть на 4 конечностях ползти,если безопасно ходить не можете.Можно купить ледоступы,прилепить пластырь на подошву и т.п.Почему-то перед зимой машины переобувают на зимнюю резину,думая заранее,так же надо думать и о себе.
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Вопрос
сегодня, 15:12
Живу одна, сломала ногу на улице, вызвала скорую, привезли в травмопункт, наложили гипс. Как попасть домой? Мне 60 лет, прыгать как кузнечик не умею. Такси довезу до подьезда: дальше как, ползти на четвереньках? Когда и как обращаться в суд, если элементарно передвигаться не можешь?! А поликлиники просят прийти на следующий день открыть больничный. Как прийти, на ногу нельзя наступать, она в гипсе. Никого родных нет, соседей тоже. Сказочники.
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Ольга
сегодня, 15:41
Очень Вам сочувствую.Ситуация сложная.Но В 60 лет надо выходить Вам на пенсию, а не на работу.
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СССР
сегодня, 16:50
Очень Вам сочувствую.Ситуация сложная.Но В 60 лет надо выходить Вам на пенсию, а не на работу. Ваше сочувствие не поможет, помогите материально.!!!
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Надежда
сегодня, 15:52
Очень Вам сочувствую.Ситуация сложная.Но В 60 лет надо выходить Вам на пенсию, а не на работу. Если люди работают, значит на то есть причины. Когда ей выходить на пенсию она сама решит, а вот улицы убирать надо ! Тогда никто падать и ломать конечности не будет.
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Патриот
49 минут назад
Если люди работают, значит на то есть причины. Когда ей выходить на пенсию она сама решит, а вот улицы убирать надо ! Тогда никто падать и ломать конечности не будет. Вот именно!
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Покупайте ледоступы
сегодня, 14:45
И будет Вам счастье!)
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Человек
сегодня, 14:43
Сегодня бомж целый день колет лед перед магнитом (бывший магазин Старт на Шкатова ). Там нет дворника. Магнит экономит на дворнике. Ну а теперь надо замести следы. Когда работал Старт, то два дворника убирали снег и мучор перед стартом.
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Как все расписали
сегодня, 14:36
Надо зафиксировать, надо узнать, следует еще что-то..... а когда это делать, когда ты работаешь? Траты на адвоката можно потом взыскать с ответчика..... а можно и не взыскать, а можно проиграть дело и судебные издержки, в том числе работу адвоката с тебя взыщет ответчик. Вот и выходит, что ничего не делая, УК и иже с ними ничем не рискуют - авось пронесет, авось не обратятся в суд или проиграют дело, а ради 5 тысяч никто даже судиться не станет, разве что пенсионеры.
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Однако
сегодня, 13:50
Короче замечаешься бегать. А пока будешь бегать ещё несколько травм получеш.
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Два Хвоста
сегодня, 13:44
Ходить не умеют поэтому и падают. И гололёд здесь не причём.
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Ну
46 минут назад
Эт так говорят те, кого петух жареный ещё не клюнул в 5 ую точку, а так как знать.......... Как знать..
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Шъёрт побъери
сегодня, 13:44
1-2 человека в год - это и есть сами юристы. Остальным гражданам практически нереально тягаться с административной и судебной машинами....
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