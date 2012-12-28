С кого требовать деньги, если вы получили травму на скользкой улице

Пострадавшие от гололеда липчане получают по суду сотни тысяч рублей компенсации морального вреда. Правда, делают это немногие — один-два человека в год.

Липчанка Ольга в понедельник упала три раза! В первый раз очень неудачно, сломала левую руку у магазина на улице Гагарина (бывший «Старт»).— В нашем дворе все посыпано, дворник хороший, за тротуаром следит. Идти было легко. А когда я подошла к углу магазина, там был сплошной лед! Даже островков не было! Я решила пройти рядом с машинами и упала на спину, а рукой ударилась о кучу льда, — рассказала Ольга GOROD48.На помощь женщине пришла соседка и проходивший мимо мужчина. Они проводили Ольгу до дома, откуда она вызвала такси, чтобы доехать до травмпункта.На дороге у дома была глубокая колея, и Ольга упала во второй раз. В третий раз она упала там же, когда вернулась из травмпункта. Второе и третье падения прошли без последствий. А результатом первого стал оскольчатый перелом левой руки со смещением. В травмпункте Ольге наложили гипс.Сегодня, кстати, женщине надо идти на прием к хирургу. Она пока думает, стоит ли рисковать, или отложить визит.Ольга хотела бы наказать тех, по чьей вине она пострадала, но не знает, куда и как обращаться.Подобная история произошла с жительницей Грязей Натальей. Она выносила мусор и упала во дворе своего дома на улице Марины Расковой. У Натальи диагностировали перелом кисти левой руки со смещением. Наталья говорит, что когда она возвращалась домой из больницы, двор уже посыпали. Почему этого не сделали утром, зная о гололеде, непонятно.Как наказать тех, по чьей вине пострадали Ольга и Наталья GOROD48 рассказала председатель Липецкой областной коллегии адвокатов Мария Назарова:Первым делом нужно зафиксировать, что место падения не обработано противогололедными материалами. Сделать фото, видео, по возможности взять номера телефонов свидетелей, которые потом подтвердят факт происшествия. Можно запросить запись камер наблюдения, если такие имеются.Обратиться в медицинское учреждение и попросить справку, в которой должно быть уточнение — травма получена в результате падения.Далее надо определить, за кем закреплена территория, на которой произошло падение. Это может быть управляющая компания, собственник магазина или муниципалитет. Возможно, для этого придется поднимать землеотводные документы. В сложных случаях можно написать несколько претензий к предполагаемым собственникам. И уже суд будет решать, кто виноват в том, что те вовремя не убрали территорию.До суда дело можно и не доводить. Сначала надо предъявить претензию лицу или организации, которые вы считаете виновными в происшествии. Они могут сразу пойти вам навстречу.Если этого не произошло, тогда придется идти в суд.Как правило, в претензии к ответчику пострадавшие требуют компенсировать стоимость лечения, моральный вред (он обычно зависит от степени тяжести травмы), утраченный заработок и, в некоторых случаях штраф, за отказ в добровольном удовлетворении требований потребителя (если виновником оказались управляющая компания или магазин).Чтобы подготовить все документы Мария Назарова рекомендует нанять адвоката. Траты на его услуги потом можно взыскать с ответчика.— Люди думают, если упали, значит, сами виноваты. И не часто идут в суд. За год в Липецке бывает всего одно-два подобных дела, — говорит Мария Назарова. — Однако в последнее время суды назначают все более весомые суммы компенсаций морального вреда.Мария Назарова привела несколько примеров судебных решений за последние два года. Житель Липецка сломал бедро и получил 200 000 рублей компенсации морального вреда, 426 680 рублей — за утраченный заработок (он полгода провел на больничном) и 7 680 рублей — компенсации трат лечение. Другой горожанин, так же получивший перелом бедра, по решению суда получил 200 000 рублей компенсации морального вреда и 90 000 рублей — утраченного заработка. Липчанка за перелом руки отсудила у управляющей компании 70 000 рублей в счет компенсации морального вреда.