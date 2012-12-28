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сегодня, 13:43
26

На лабутенах, ах, с тяжелым ломиком в руках!

На улице Первомайской корреспондент GOROD48 встретил представительницу социально ответственного бизнеса, которая на шпильках отбивала лед от входа в офис.

Как вы думаете, какой сегодня самый популярный товар в магазинах медицинских товаров? Правильно, ледоходы! Если надеть резинки с шипами на обувь, то можно безбоязненно ходить по липецким улицам, не опасаясь поскользнуться. Так вот, в минувшие выходные этот товар стал пользоваться сумасшедшим спросом — в «Медтехнике» на улице Советской, 68 с субботы раскупили все сто пар ледоходов и сейчас их нет в продаже.

— Ждем нового завоза. Нам весь телефон оборвали с вопросом, когда они снова появятся в продаже, — сказал продавец.

Сегодня, как и анонсировал GOROD48, департамент развития территории мэрии начал проверки содержания дворовых территорий управляющими компаниями и выполнения бизнесом «Правил благоустройства Липецка». «Зона ответственности хозяйствующих субъектов продолжается до бордюра, а в случае его отсутствия – до 10 метров от входной группы», — написала в своем Telegram-канале мэр Липецка Евгения Уваркина.

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дороги в городе этим утром щедро посыпаны песком


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у остановки, за которой находится департамент Татьяны Инютиной, вообще барханы

Вместе с заместителем председателя департамента Татьяной Инютиной корреспондент GOROD48 прошелся по улице Первомайской, чтобы посмотреть, как хозяйствующие субъекты исполняют эти самые «Правила». Оказалось, очень плохо.

У первого же магазина после поворота от «Меркурия» — сплошная корка льда. Татьяна Инютина делает выговор его единственному продавцу за состояние прилегающей территории. Молодой человек оправдывается. Говорит, что вчера тротуарную плитку сотрудники посыпали песком и солью, но сегодня утром выпал ледяной дождь и свел все их старания на нет.

— Как вас зовут? — обращается к нему чиновница, готовящая предписание владельцу магазина на устранение выявленных недостатков.

— Никита Хрущев. Если надо отчество — Сергеевич.

Но продавцы других торговых точек отказывались выходить на улицу, не желая, чтобы их тыкали лицом в лед на ступеньках и на подходе к магазинам. Более того, тут же закрывали за Татьяной Инютиной двери, а потом делали вид, что ослепли и оглохли.

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С одной продавщицей у заместителя председателя департамента возник интересный разговор. На ее вопрос о том, почему подход к торгующему брендовой одеждой пафосному магазину не посыпан песком и солью, та ответила, что скоро придет дворник и все это сделает.

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— У вас дворник в штате или на подряде?

Девушка явно впала в ступор.

— Если у вас нет договора с дворником, с чего он придет и сделает за вас вашу работу? — задала еще один вопрос проверяющая.

Ответа на него тоже не было.

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у дома №80 на улице Первомайской накануне ледяного дождя скололи лед с тротуара, но посыпать солью корку льда сегодня утром почему-то не смогли   

— Надеемся только на себя! — говорит пожилая женщина, вышедшая из другого магазина и закрывшая за собой двери на ключ. В ее руках — пачка соли. Которую она и рассыпает у входа в магазин.

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Работники другого магазина просто посыпали опилками лед на лестнице при входе. Такую работу Татьяна Инютина назвала профанацией. Опилки маскируют лед, создавая иллюзию безопасности у покупателей. Тротуар у магазина полностью покрыт коркой льда.

На противоположной стороне улицы Неделина мы встретили самого ответственного представителя бизнеса — сотрудницу риэлторского агентства Александру Дьяконову. Девушка в шубке леопардового окраса и в лабутенах весело скалывала лед у входа на свое рабочее место топориком, приваренным к лому.

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— Тяжело, да. Но хочу, чтобы мне, моим коллегам и нашим клиентам было безопасно входить в наш офис и выходить из него, — говорит агент по операциям с недвижимостью, которая, кстати, также не знает о существовании «Правил благоустройства Липецка».

Татьяна Инютина тем временем обещает, что владельцы всех нежилых помещений, которыми пользуются бизнес, сегодня же получат предписания от департамента на устранение выявленных нарушений «Правил благоустройства» с исполнением в день-два. При повторном обходе на тем юрлицам, которые проигнорируют предписания, выпишут штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей.

— С начала года наш департамент выдал 47 предписаний о необходимости устранить выявленные нарушения по содержанию входных групп и лестничных маршей в надлежащем состоянии, а также обработке прилегающей территории технологическими материалами. В настоящее время неисполненных предписаний нет, — сказала Татьяна Инютина.
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Комментарии (26)

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Как гость
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Сначала новые
Житель
сегодня, 16:49
Пешеходный тротуар по улице Космонавтов это не территория УК, а снег не убирается и песок не посыпается. Дублер улицы Космонавтов тоже не чистится от снега. Мэр, департамент дорог куда Вы смотрите??? А еще пальцем показываете на Управляющие компании. А за территорию вокруг Областного центра культуры Вам не стыдно???
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К сожалению
сегодня, 16:47
Липецк - город недоступной среды, даже здоровому человеку выйти из подъезда во двор опасно, а уж если органы движения больны, то это просто невозможно!
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юрист
сегодня, 16:29
Уважаемые собственники. Если за обслуживание жилья у вас такой же тариф как жильцов дома, уборку прилегающей территории обязана производить управляющая компания.
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Липчанка
сегодня, 16:24
Магазины находятся в жилых домах. Эти жилые дома обслуживает УК, в штате которой должен быть дворник и посыпать песко-соляной смесью дорожку ВОКРУГ дома. С какой радости магазины должны обрабатывать территорию? Ладно еще, когда магазин отдельно стоящий
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гость
49 минут назад
Ещё в ХХ веке, отдыхая в Лазоревском, на пр.Победы спросил милую женщину моющую стену и тротуар , получил ответ : "Оштрафуют и запретят торговать, это - моя террито рия ". Коротко, ясно и понятно.
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Редкий гость
сегодня, 16:08
Уборку закреплённых территорий и штраф за не надлежащее состояние её, надо прописывать сразу в договоре аренды помещения.
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Проверьте
сегодня, 16:07
УК Слобода, в частности, двор Тельмана, 4. За всю зиму ни разу не посыпали песком!
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Почему
сегодня, 16:04
претензии по уборке территории адресуют продавцам, разве этот вид деятельности входит в их обязанности?
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12345
сегодня, 15:30
А ещё тротуар у 77 дома по Первомайской проверьте. 1 этаж - 2 магазина, Вайлдберриз и барбершоп. Эти товарищи никогда зимой ни снег не убирают, ни лёд не посыпают. Неужели им самим нравится на работу и с работы ходить по сугробам и по льду? Уж во всяком случае в барбершопе здоровые мужики работают, могли бы и помахать лопатой минут 10.
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12345
сегодня, 15:25
А Первомайскую полностью прошли, или только до перекрестка с Пушкина? Там дальше начинаются тротуары, которые должны были привести в порядок городские службы, т.к. там нет магазинов и офисов. Но никто ничего не делает! У меня ребенок сегодня на перекрестке у 2 школы упал и чуть под машины по льду не скатился!
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гость
сегодня, 14:55
У меня тоже нежилое помещение в доме. Оплачиваю управляющей компании за обслуживание жилья, кап. ремонт и так далее. Но убирать около входа в помещение ук отказывается. Уважаемая администрация отмените эти поборы . Только после этого ваши требования будут обоснованы.
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