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Общество
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сегодня, 13:43
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На лабутенах, ах, с тяжелым ломиком в руках!
На улице Первомайской корреспондент GOROD48 встретил представительницу социально ответственного бизнеса, которая на шпильках отбивала лед от входа в офис.
— Ждем нового завоза. Нам весь телефон оборвали с вопросом, когда они снова появятся в продаже, — сказал продавец.
Сегодня, как и анонсировал GOROD48, департамент развития территории мэрии начал проверки содержания дворовых территорий управляющими компаниями и выполнения бизнесом «Правил благоустройства Липецка». «Зона ответственности хозяйствующих субъектов продолжается до бордюра, а в случае его отсутствия – до 10 метров от входной группы», — написала в своем Telegram-канале мэр Липецка Евгения Уваркина.
дороги в городе этим утром щедро посыпаны песком
у остановки, за которой находится департамент Татьяны Инютиной, вообще барханы
Вместе с заместителем председателя департамента Татьяной Инютиной корреспондент GOROD48 прошелся по улице Первомайской, чтобы посмотреть, как хозяйствующие субъекты исполняют эти самые «Правила». Оказалось, очень плохо.
У первого же магазина после поворота от «Меркурия» — сплошная корка льда. Татьяна Инютина делает выговор его единственному продавцу за состояние прилегающей территории. Молодой человек оправдывается. Говорит, что вчера тротуарную плитку сотрудники посыпали песком и солью, но сегодня утром выпал ледяной дождь и свел все их старания на нет.
— Как вас зовут? — обращается к нему чиновница, готовящая предписание владельцу магазина на устранение выявленных недостатков.
— Никита Хрущев. Если надо отчество — Сергеевич.
Но продавцы других торговых точек отказывались выходить на улицу, не желая, чтобы их тыкали лицом в лед на ступеньках и на подходе к магазинам. Более того, тут же закрывали за Татьяной Инютиной двери, а потом делали вид, что ослепли и оглохли.
С одной продавщицей у заместителя председателя департамента возник интересный разговор. На ее вопрос о том, почему подход к торгующему брендовой одеждой пафосному магазину не посыпан песком и солью, та ответила, что скоро придет дворник и все это сделает.
— У вас дворник в штате или на подряде?
Девушка явно впала в ступор.
— Если у вас нет договора с дворником, с чего он придет и сделает за вас вашу работу? — задала еще один вопрос проверяющая.
Ответа на него тоже не было.
у дома №80 на улице Первомайской накануне ледяного дождя скололи лед с тротуара, но посыпать солью корку льда сегодня утром почему-то не смогли
— Надеемся только на себя! — говорит пожилая женщина, вышедшая из другого магазина и закрывшая за собой двери на ключ. В ее руках — пачка соли. Которую она и рассыпает у входа в магазин.
Работники другого магазина просто посыпали опилками лед на лестнице при входе. Такую работу Татьяна Инютина назвала профанацией. Опилки маскируют лед, создавая иллюзию безопасности у покупателей. Тротуар у магазина полностью покрыт коркой льда.
На противоположной стороне улицы Неделина мы встретили самого ответственного представителя бизнеса — сотрудницу риэлторского агентства Александру Дьяконову. Девушка в шубке леопардового окраса и в лабутенах весело скалывала лед у входа на свое рабочее место топориком, приваренным к лому.
— Тяжело, да. Но хочу, чтобы мне, моим коллегам и нашим клиентам было безопасно входить в наш офис и выходить из него, — говорит агент по операциям с недвижимостью, которая, кстати, также не знает о существовании «Правил благоустройства Липецка».
Татьяна Инютина тем временем обещает, что владельцы всех нежилых помещений, которыми пользуются бизнес, сегодня же получат предписания от департамента на устранение выявленных нарушений «Правил благоустройства» с исполнением в день-два. При повторном обходе на тем юрлицам, которые проигнорируют предписания, выпишут штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей.
— С начала года наш департамент выдал 47 предписаний о необходимости устранить выявленные нарушения по содержанию входных групп и лестничных маршей в надлежащем состоянии, а также обработке прилегающей территории технологическими материалами. В настоящее время неисполненных предписаний нет, — сказала Татьяна Инютина.
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