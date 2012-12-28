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Происшествия
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сегодня, 10:27
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Кассир «Шинторга» получила два года условно за хищение более 18,5 миллиона рублей
Ущерб был нанесён трём предприятиям группы компаний.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, кассир группы компаний «Шинторг» тайно присваивала деньги из кассы.
Являясь кассиром магазина «Шинторг опт» на улице Ангарской, с 1 января 2021 года по 1 апреля 2022 года женщина забрала из касс группы компаний 18 585 736 рублей наличными. Ущерб был нанесён трём предприятиям группы компаний: ООО «Шинторг Липецк» на улице Ударников на общую сумму 15 086 576 рублей, ООО «Шинторг» на Ангарской — на сумму 2 496 800 рублей и ИП Александру Воржеву — на 1 002 360 рублей.
Похищенными деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению. А для сокрытия недостачи она умышленно вносила заведомо недостоверные сведения в отрывные листы кассовых книг, чеки относительно сумм реальной выручки магазина на конец предыдущего дня, занизив остатки сумм наличных денег на начало дня.
Суд признал подсудимую виновной и с учётом смягчающих обстоятельств (признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, состояние здоровья подсудимой и её близких родственников, которым она оказывает помощь в быту) назначил два года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.
Гражданский иск по делу не заявлен.
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