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сегодня, 10:27
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Кассир «Шинторга» получила два года условно за хищение более 18,5 миллиона рублей

Ущерб был нанесён трём предприятиям группы компаний.

Советский районный суд вынес приговор 33-летней уроженке Тамбова за растрату в особо крупном размере.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, кассир группы компаний  «Шинторг»  тайно присваивала деньги из кассы.

Являясь кассиром магазина «Шинторг опт» на улице Ангарской, с 1 января 2021 года по 1 апреля 2022 года женщина забрала из касс группы компаний 18 585 736 рублей наличными. Ущерб был нанесён трём предприятиям группы компаний: ООО «Шинторг Липецк» на улице Ударников на общую сумму 15 086 576 рублей, ООО «Шинторг» на Ангарской — на сумму 2 496 800 рублей и ИП Александру Воржеву — на 1 002 360 рублей.   

Похищенными деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению. А для сокрытия недостачи она умышленно вносила заведомо недостоверные сведения в отрывные листы кассовых книг, чеки относительно сумм реальной выручки магазина на конец предыдущего дня, занизив остатки сумм наличных денег на начало дня.

Суд признал подсудимую виновной и с учётом смягчающих обстоятельств (признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, состояние здоровья подсудимой и её близких родственников, которым она оказывает помощь в быту) назначил два года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

Гражданский иск по делу не заявлен.
растрата
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Комментарии (9)

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Сначала новые
Ваня
16 минут назад
За комментарии в соцсетях по 5 лет дают, а тут 18 мультов.
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Житель
18 минут назад
Это вам не велосипеды тырить
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Лиза
34 минуты назад
За хищение в особо крупном размере всего 2 года условно??? Надеюсь, похищенные деньги остались при ней? Может, ей ещё и премию за это дали? Действительно, "Советский суд самый гуманный суд в мире!"...
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да уж
48 минут назад
за шоколадку с могазина реальный срок, а за 18.5 мультов условняк в 2.5года, чет не пойму где логика то?
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48
10 минут назад
Разница в адвокате
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Нонка
сегодня, 10:55
Во-Браво!И приключение и заработок !А уж популярность -в века!
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Внушаемый
сегодня, 10:55
Даа, это не пятьсот рублей с земли поднять и загреметь на 5 лет ! Имея 15 миллионов можно расчитывать на мягкое наказание !
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1
сегодня, 10:53
Еще раз подтверждается правило, воровать надо миллионы, и тебе ничего не будет
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Знаю все
сегодня, 10:37
А что, так можно было...?
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