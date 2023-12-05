Ельчанка судилась с соседями из-за винограда

Женщина уверяет, что он мешает расти картофелю на её огороде.

В Елецкий городской суд обратилась 74-летняя женщина с иском об устранении препятствий в пользовании земельным участком. Пенсионерка пожаловалась на соседей: с северной стороны дома её соседей в южную сторону земельного участка пенсионерки разросся дикорастущий виноград: он занял крышу хозпостроек и металлическую оградительную сетку.



Женщина полагает, что именно соседский виноград — причина неурожая на её огороде: она считает, что происходит затенение земельного участка, а также отсутствует естественное проветривание насаждений (корневой системы грядок картофеля).



Ельчанка попросила суд возложить на соседей перенести дикорастущее растение – виноград вместе с побегами вглубь их земельного участка на расстояние не менее четырёх метров от смежной границы земельных участков, а также вырубить или пересадить дикорастущий виноград — убрать его с её хозяйственных построек истицы, а также со смежной границы земельного участка.



По данным объединённой пресс-службы судебной сиcтемы Липецкой области, при этом в суд не было предоставлено доказательств, подтверждающих, что «свисание дикого винограда» и произрастание «винограда культурного» на территории участка соседей приводит к затенению принадлежащего пенсионерке земельного участка и создает препятствия к выращиванию других растений и плодовых культур. Было даже проведено выездное судебное заедание. В результате было установлено, что «виноград культурный» не создает никаких препятствий в пользовании пенсионеркой своим земельным участком. А «дикий виноград» она может обрезать и сама — женщина имеет к нему полный доступ. А до похода в суд женщина вообще не обращалась к соседям для полюбовного решения вопроса.



Елецкий городской суд отказал пенсионерке в удовлетворении её требований.