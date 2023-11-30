Общество
сегодня, 12:41
В разных местах Липецка появятся 11 народных новогодних елок
6 461
Повесить на них свой хенд мейд сможет каждый желающий. Самым рукодельным горожанам обещаны подарки.
Сегодня на заседании комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев и заместитель председателя департамента культуры Татьяна Кузовкина рассказали о новогоднем оформлении улиц и площадей Липецка.
Как уже сообщал GOROD48, по контрактам с управлением главного смотрителя мэрии Липецка к 15 декабря подрядчики должны украсить елками традиционные общественные места: площади Петра Великого, Соборную, Клименкова, Константиновой, площадки перед Домом музыки, Центром культуры и народного творчества, ДК «Матырский», микрорайон «Университетский». Самые большие, 18-метровые, сборные каркасные ели установят на площади Соборной и в «Университетском». 14-метровую сборную ель на площади Константиновой обовьёт самая длинная в городе, без малого 2500-метровая светодиодная гирлянда. У Дома музыки установят самую маленькую ель в городе — 6-метровую. Самой нарядной будет площадь Петра Великого: с огромным шатром с лентами гирлянд, окружающих сборную 16-метровую ёлку со звездой на макушке, 500 шарами на ветвях и светодиодной гирляндой длиной в 1 250 метров, с фотозоной по мотивам сказки «Алиса в стране чудес», каруселью из розовых фламинго, деревянной горкой, осветительным столбом высотой 6,5 метра и фотозоной из 200 небольших живых елей в кадках.
На оформление города выделялись почти 10 млн рублей, но три подрядчика снизили цены. Павел Звонарев сообщил, что сэкономленные деньги мэрия потратит на украшение площади перед ДК «Рудничный» в Сырском Руднике и микрорайона «Елецкий». Для этого будут куплены две 10-метровые искусственные ели.
На улицах Липецка уже установлены известные горожанам новогодние композиции, украшенные светодиодными светильниками. Но есть и новинка: Плехановский спуск украсит ряд праздничных бокалов: эти светильники установят на обычные опоры уличного освещения. Они и правда, будут выглядеть как хрустальные фужеры, искрящиеся налитым в них шампанским!
Также впервые в микрорайоне «Европейский» появится светодиодный тоннель.
В 11 местах города — на улицах Хренникова, 18, Московской, 143, Архангельской, 10, Писарева, 16, 40 лет Октября 37 и 45, Ушинского, 17/1, Бескрайней, 22, Детской, 2б, Циолковского, 38, проезде Сержанта Кувшинова, 18 — появятся «народные елки». По замыслу мэрии, их должны нарядить бизнес, депутаты горсовета, общественники и обычные горожане. Приветствуются игрушки-самоделки с этикетками, на которых указаны имена мастеров. Самых рукастых за самые необычные украшения пообещали наградить.
Как уже сообщал GOROD48, по контрактам с управлением главного смотрителя мэрии Липецка к 15 декабря подрядчики должны украсить елками традиционные общественные места: площади Петра Великого, Соборную, Клименкова, Константиновой, площадки перед Домом музыки, Центром культуры и народного творчества, ДК «Матырский», микрорайон «Университетский». Самые большие, 18-метровые, сборные каркасные ели установят на площади Соборной и в «Университетском». 14-метровую сборную ель на площади Константиновой обовьёт самая длинная в городе, без малого 2500-метровая светодиодная гирлянда. У Дома музыки установят самую маленькую ель в городе — 6-метровую. Самой нарядной будет площадь Петра Великого: с огромным шатром с лентами гирлянд, окружающих сборную 16-метровую ёлку со звездой на макушке, 500 шарами на ветвях и светодиодной гирляндой длиной в 1 250 метров, с фотозоной по мотивам сказки «Алиса в стране чудес», каруселью из розовых фламинго, деревянной горкой, осветительным столбом высотой 6,5 метра и фотозоной из 200 небольших живых елей в кадках.
На оформление города выделялись почти 10 млн рублей, но три подрядчика снизили цены. Павел Звонарев сообщил, что сэкономленные деньги мэрия потратит на украшение площади перед ДК «Рудничный» в Сырском Руднике и микрорайона «Елецкий». Для этого будут куплены две 10-метровые искусственные ели.
На улицах Липецка уже установлены известные горожанам новогодние композиции, украшенные светодиодными светильниками. Но есть и новинка: Плехановский спуск украсит ряд праздничных бокалов: эти светильники установят на обычные опоры уличного освещения. Они и правда, будут выглядеть как хрустальные фужеры, искрящиеся налитым в них шампанским!
Также впервые в микрорайоне «Европейский» появится светодиодный тоннель.
В 11 местах города — на улицах Хренникова, 18, Московской, 143, Архангельской, 10, Писарева, 16, 40 лет Октября 37 и 45, Ушинского, 17/1, Бескрайней, 22, Детской, 2б, Циолковского, 38, проезде Сержанта Кувшинова, 18 — появятся «народные елки». По замыслу мэрии, их должны нарядить бизнес, депутаты горсовета, общественники и обычные горожане. Приветствуются игрушки-самоделки с этикетками, на которых указаны имена мастеров. Самых рукастых за самые необычные украшения пообещали наградить.
6 461
Алина
Елена
Ссёлки
Тень Слоника
Вспомнилось
Павел