Общество

сегодня, 12:41

В разных местах Липецка появятся 11 народных новогодних елок

6 461
#Новый год
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В разных местах Липецка появятся 11 народных новогодних елок

Повесить на них свой хенд мейд сможет каждый желающий. Самым рукодельным горожанам обещаны подарки.

Сегодня на заседании комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев и заместитель председателя департамента культуры Татьяна Кузовкина рассказали о новогоднем оформлении улиц и площадей Липецка.

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Как уже сообщал GOROD48, по контрактам с управлением главного смотрителя мэрии Липецка к 15 декабря подрядчики должны украсить елками традиционные общественные места: площади Петра Великого, Соборную, Клименкова, Константиновой, площадки перед Домом музыки, Центром культуры и народного творчества, ДК «Матырский», микрорайон «Университетский». Самые большие, 18-метровые, сборные каркасные ели установят на площади Соборной и в «Университетском». 14-метровую сборную ель на площади Константиновой обовьёт самая длинная в городе, без малого 2500-метровая светодиодная гирлянда. У Дома музыки установят самую маленькую ель в городе — 6-метровую. Самой нарядной будет площадь Петра Великого: с огромным шатром с лентами гирлянд, окружающих сборную 16-метровую ёлку со звездой на макушке, 500 шарами на ветвях и светодиодной гирляндой длиной в 1 250 метров, с фотозоной по мотивам сказки «Алиса в стране чудес», каруселью из розовых фламинго, деревянной горкой, осветительным столбом высотой 6,5 метра и фотозоной из 200 небольших живых елей в кадках.

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На оформление города выделялись почти 10 млн рублей, но три подрядчика снизили цены. Павел Звонарев сообщил, что сэкономленные деньги мэрия потратит на украшение площади перед ДК «Рудничный» в Сырском Руднике и микрорайона «Елецкий». Для этого будут куплены две 10-метровые искусственные ели.

На улицах Липецка уже установлены известные горожанам новогодние композиции, украшенные светодиодными светильниками. Но есть и новинка: Плехановский спуск украсит ряд праздничных бокалов: эти светильники установят на обычные опоры уличного освещения. Они и правда, будут выглядеть как хрустальные фужеры, искрящиеся налитым в них шампанским!

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Также впервые в микрорайоне «Европейский» появится светодиодный тоннель.   

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В 11 местах города — на улицах Хренникова, 18, Московской, 143, Архангельской, 10, Писарева, 16, 40 лет Октября 37 и 45, Ушинского, 17/1, Бескрайней, 22, Детской, 2б, Циолковского, 38, проезде Сержанта Кувшинова, 18 — появятся «народные елки». По замыслу мэрии, их должны нарядить бизнес, депутаты горсовета, общественники и обычные горожане. Приветствуются игрушки-самоделки с этикетками, на которых указаны имена мастеров. Самых рукастых за самые необычные украшения пообещали наградить.
6 461
#Новый год
4

Комментарии (6)

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Алина

36 минут назад
Сколько бронежилетов можно было бы купить? Или дронов ? Эх вы....
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Елена

41 минуту назад
А в Сселках снова ничего не будет. Как будто нас не сущесивует
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Ссёлки

42 минуты назад
А что у нас под поликлиникой не будет.Ну да ладно,на ступеньках закумарим.
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Тень Слоника

47 минут назад
Бизнес вообще не охотно дарит новогоднюю красоту Липчанам. Есть, конечно, исключение из правил, но в основном все серо.
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Вспомнилось

51 минуту назад
«Елочка вам нравится?»
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Павел

52 минуты назад
На Сырском Руднике из года в год Елка у ДК все скромнее и скромнее.
ответить
Грандиозную детскую площадку Липецка проектируют на закрытой территории!
Грандиозную детскую площадку Липецка проектируют на закрытой территории!
Бизнес

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