Происшествия

56 минут назад

Вооруженное нападение на микрофинансовый офис раскрыто по горячим следам

5 750
#разбой
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Преступник отнял у 19-летней кассирши дорогой телефон и 20 тысяч рублей.

Оперативники отдела полиции №3 УМВД России по Липецку раскрыли по горячим следам разбойное нападение на офис микрофинансовой организации. Задержан 40-летний житель Грязинского района.

Нападение было совершено 18 ноября около 16:00. Нападавший, прятавший лицо под медицинской маской, запугал 19-летнюю сотрудницу офиса ножом. А затем забрал 20 тысяч рублей и смартфон девушки стоимостью в 50 тысяч рублей.

«Похищенные деньги подозреваемый потратил, смартфон изъят сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Санкция статьи предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет», — сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

На время предварительного следствия задержанный заключен под стражу. 
5 750
#разбой
1

Комментарии (5)

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Нонка

5 минут назад
В кассирши этих организаций должны набирать бабенок лет 35-ти отсидевших на зоне А циплят то набрали на закланье что -ли ...
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олег

20 минут назад
Когда же закроют, эти микрофинансы? от них одно горе! Там берут деньги наркоманы, бывшие зеки и всякое отребье!
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Игорь Михайлович

23 минуты назад
Закрыть от греха все эти офисы микрофинансирования , процент грабительский, вот грабители и грабят грабителей ,Сделать такие же микрокредиты с Сбере , Зетите и др, и поставить процентную ставку на контроль государства.И грабить перестанут.
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Уваркин

27 минут назад
Теперь предложат контракт и на фронт
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неоднозначник

35 минут назад
40 летний мужчина может заработать 70 тысяч не напрягаясь за 1-2 месяца без риска многолетнего заключения.
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