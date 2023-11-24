Вооруженное нападение на микрофинансовый офис раскрыто по горячим следам

Преступник отнял у 19-летней кассирши дорогой телефон и 20 тысяч рублей.

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Оперативники отдела полиции №3 УМВД России по Липецку раскрыли по горячим следам разбойное нападение на офис микрофинансовой организации. Задержан 40-летний житель Грязинского района.



Нападение было совершено 18 ноября около 16:00. Нападавший, прятавший лицо под медицинской маской, запугал 19-летнюю сотрудницу офиса ножом. А затем забрал 20 тысяч рублей и смартфон девушки стоимостью в 50 тысяч рублей.



«Похищенные деньги подозреваемый потратил, смартфон изъят сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Санкция статьи предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет», — сообщили в пресс-службе областного управления МВД.



На время предварительного следствия задержанный заключен под стражу.

